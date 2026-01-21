  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
S-400'ler etkisiz kaldı! Acil durum ilan edildi
Haber Merkezi

S-400'ler etkisiz kaldı! Acil durum ilan edildi

S-400 ve diğer hava savunma sistemlerinin etkisiz kaldığı saldırıda insansız hava araçları büyük bir felakete yol açtı. İşte detaylar...

Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 11 kişi yaralandı.

Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, sosyal medya hesabından bölgeye yönelik düzenlenen İHA saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırı sonucu Tahtamukay ilçesindeki çok katlı bir binada yangın çıktığını, 15 otomobilin yandığını aktaran Kumpilov, olay yerinde acil durumlar servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kumpilov, olayda can kaybının olmadığını belirterek "11 kişi yaralandı. Bunlardan 9'u hastaneye kaldırıldı. Aralarında 2 çocuk var. Binadan tahliye edilenler için geçici konaklama noktası oluşturuldu. Tahtamukay'da acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 23.00'ten 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 75 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde vurulduğu bildirildi.

