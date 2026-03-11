  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mermiden daha hızlılar! İşte dünyanın en süratli 15 ölümcül savaş uçağı Türkiye'den yüklü sayıda Kaan alacaklardı! Ters köşe geldi, dost Müslüman ülke Hindistan ile anlaştı Uzman isim uyardı: İştahsız çocuklara renkli tabaklar ve doğru alışkanlıklar 45 yaşını dolduran herkesin kalın bağırsaklarını inceletmelerini şiddetle tavsiye ediyorum diyerek duyurdu... Para yok pos cihazı yok Bir tek dua geçiyor İran’dan yönelen füzeler sonrası hemen harekete geçilmişti! İşte Malatya’ya konuşlandırılan Patriot’lardan ilk görüntüler Kriz büyüyor her geçen gün: Hürmüz Boğazı krizi, petrol piyasalarında görülen en büyük... Cihat Yaycı'dan şok çıkış! 'Türkiye'ye saldırı İran'dan değil oradan olacak' diyerek duyurdu Ve dev hamle geldi! ABD’nin uykularını kaçıracak canavar uçak ilk kez ortaya çıktı Orta Doğu’da kriz büyüyor! ABD gemileri vuruldu! İran Hürmüz Boğazı'na mayın döşedi
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Öldüğü iddiaları vardı! İran’dan flaş Hamaney açıklaması
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Öldüğü iddiaları vardı! İran’dan flaş Hamaney açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan, ABD medyasının "Dini lider Mücteba Hamaney bacaklarından yaralı" iddiası sonrası flaş bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Öldüğü iddiaları vardı! İran’dan flaş Hamaney açıklaması

ABD ve İsrail iş birliğinde 28 Şubat'ta İran'a düzenlenen saldırılarla başlayan savaş, 12. gününde sürüyor. ABD medyası, saldırıların ilk gününde hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney'in yerine seçilen Mücteba Hamaney'e ilişkin bir iddia ortaya attı.

#2
Foto - Öldüğü iddiaları vardı! İran’dan flaş Hamaney açıklaması

New York Times gazetesine göre, Mücteba Hamaney savaşın ilk günü olan 28 Şubat'ta babası dini lider Ali Hamaney'in bir hava saldırısında öldürüldüğü sırada bacaklarından yaralandı.

#3
Foto - Öldüğü iddiaları vardı! İran’dan flaş Hamaney açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın danışmanı Yusef Pezeşkiyan ise iddiaları yalanladı.

#4
Foto - Öldüğü iddiaları vardı! İran’dan flaş Hamaney açıklaması

Yusef Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberler duydum. Bağlantıları olan bazı arkadaşlara sordum. Bana, çok şükür onun sağlıklı ve güvende olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!
Gündem

Filistinlilerle alay eden kadının evine füze isabet edince beter oldu! İlahi adalet bu!

Geçtiğimiz aylarda çektiği videoyla evi bombalanan Filistinli kadınlarla dalga geçen bir İsrailli kadının evi İran füzesiyle başına yıkıldı...
İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı
Gündem

İmamoğlu Suç Örgütü davası sürüyor! Çantacı Aykut'un ifadesi ortaya çıktı

Saraçhane'ye dolar dolu çanta taşıyan tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında ifade ..
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

İran'a yönelik saldırılar sürerken terör devleti İsrail'i ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, "Sizin yanınızdayız, bu yüzden İsr..
Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü
Gündem

Dubai çölde bir hayalet şehre dönüştü

Siyonist İsrail ve ABD’nin bölgedeki kirli emelleri sonrası başlayan çatışmalar, Orta Doğu’nun parlayan yıldızı Dubai’yi adeta karanlığa göm..
CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?
Siyaset

CHP’li Yarkadaş avukat rezaletini yazdı ve sordu! CHP’yi İmamoğlu’nun avukatı mı yönetiyor?

CHP’li eski Milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, dünkü duruşmayla ilgili sanık avukatlarından birinin iddiasının peşinden giden CHP’nin ar..
İran'dan siyonistlere gece sürprizi... 3 saat aralıksız füze yağmuru!
Dünya

İran'dan siyonistlere gece sürprizi... 3 saat aralıksız füze yağmuru!

İran Devrim Muhafızları, “Gerçek Vaat 4” operasyonunun 37. dalgasını başlattığını duyurarak Erbil’deki üsleri, Tel Aviv’deki Beer Yaakov böl..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23