İran’dan Trump’a kafayı yedirtecek not! Askerler, füzenin üstüne yazdılar
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaşta 12. güne girilirken, İranlı askerlerin bazı füzelere İngilizce olarak yazdığı yazılar gündem oldu.
İran ile İsrail ve ABD arasında tırmanan gerilim sürerken İran ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. İranlı askerlerin bazı füzelere İngilizce olarak "Epstein Adası kurbanlarının anısına" ifadelerini yazdığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İranlı askerlerin hazırlanan füzelere İngilizce mesajlar yazdığı görülüyor. Mesajlardan birinde "In memory of the victims of Epstein Island" (Epstein Adası kurbanlarının anısına) ifadesi yer aldı.
Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, mesajın ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkilendirilen ve yıllardır tartışma konusu olan Epstein Adası skandalına gönderme yaptığı değerlendirildi.
