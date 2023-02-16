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Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

2023-02-16 16:19:43
Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Malatya'da depreme yakalanan adam, bir rüya sonrasında ağır hasarlı evine girip büyük bir olaya imza attı.

#1
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Kahramanmaraş merkezli deprem, 11 ilde on binlerce kişinin ölümüne ve binlerce binanın yıkılmasına neden oldu.

#2
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Ağır hasarlı binalardan canlarını zor kurtaranlar deprem bölgesinden ayrılırken, can dostlarını geride bırakmadı. Malatya’da depreme yakalanan 3 çocuk babası esnaf Erdal Karakuş, ağır hasar gören 4 katlı apartmandan ailesini yara almadan kurtardı. Evleri hasar gördüğü için Tokat’ta bir kamu kurumunda çalışan oğlunun yanına yerleşen Karakuş, canı pahasına kurtardığı kedisini de beraberinde getirdi.

#3
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Yavru iken sahiplendiği 1,5 yaşlarındaki ‘Dobi’ isimli kedisini ailesinden farksız gören Karakuş, deprem sonrasında yaşadıklarını anlattı. Uykuda yakalandıkları depremde hasar gören evlerinden canlarını zor kurtardıklarını beliren Karakuş, "Evden çıkarken kedimi de kucaklayıp yanıma almıştım. Otomobilde durmadı, kaçtı.

#4
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Daha sonra yakalayıp bir süre sonra eve döneriz düşüncesi ile kedimi eve bıraktım. İkinci deprem olunca eve daha girme imkanımız olmadı. Ama gece rüyalarıma giriyordu. Rüyamda kapıyı açtığında kedimin öldüğünü gördüm ve çok üzüldüm. Ertesi gün canı pahasına kurtarmak istedim. Kapıyı açamadığım için kırarak eve girdim.

#5
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Kediyi içeride bulamadım, köye gittik. Tokat’a geleceğimiz gün vicdan azabında kalmamak için tekrar eve gittim. Eşimle birlikte birkaç parça eşya aldık. O sırada seslendim, sesimi duyunca tepki verdi. Çok şükür kurtararak Tokat’a getirdik" dedi.

#6
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Kedisini kurtarmak için 3-4 defa binaya girdiğini, o sırada artçı sarsıntılara yakalandığını belirten Karakuş, "O an bir şey düşünemiyorsun, Allah’ın verdiği güç kuvvet. Onların da bir canı olduğunu düşündüğümüz için çok şükür kazasız belasız atlattık. Bu kedimi ilk bulduğumda yavru idi, 250 gram geliyordu. Hasta idi veterinere götürdüm, 'Enfeksiyon kapmış, yaşama şansı zor' dedi. Hamdolsun bugün 6 kilonun üzerinde" diye konuştu.

#7
Foto - Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Veteriner Hekim Fatih Koç tarafından muayenesi yapılan kediye, parazit aşısı uygulandı. Koç, hayvanların da depremden insanlar gibi olumsuz etkilendiğini söyledi.

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