Rüyasına girdi! Deprem enkazına girip kurtardı

Kedisini kurtarmak için 3-4 defa binaya girdiğini, o sırada artçı sarsıntılara yakalandığını belirten Karakuş, "O an bir şey düşünemiyorsun, Allah’ın verdiği güç kuvvet. Onların da bir canı olduğunu düşündüğümüz için çok şükür kazasız belasız atlattık. Bu kedimi ilk bulduğumda yavru idi, 250 gram geliyordu. Hasta idi veterinere götürdüm, 'Enfeksiyon kapmış, yaşama şansı zor' dedi. Hamdolsun bugün 6 kilonun üzerinde" diye konuştu.