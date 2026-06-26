Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

Rutte, "Detaylara girmekte biraz tereddütlüyüm çünkü bunlar öncelikle ikili meseleler. ABD'nin Türkiye ile nasıl bir anlaşma yapacağına Washington karar verir. Dün Oval Ofis'te Başkan'ın ve diğer yetkililerin bu konuda açıklamalarını duydunuz. Eğer benim bir katkım olacaksa bunu kamuoyu önünde değil, diplomatik kanallardan yaparım." ifadelerini kullandı.