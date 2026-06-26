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Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

Türkiye'ye yeniden verileceği konuşulan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

#1
Foto - Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşüyle ilgili sorulara temkinli yaklaştı. Konunun öncelikle Ankara ile Washington arasında yürütülen ikili görüşmeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Rutte, ayrıntılara girmekten kaçındı.

#2
Foto - Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

Rutte, "Detaylara girmekte biraz tereddütlüyüm çünkü bunlar öncelikle ikili meseleler. ABD'nin Türkiye ile nasıl bir anlaşma yapacağına Washington karar verir. Dün Oval Ofis'te Başkan'ın ve diğer yetkililerin bu konuda açıklamalarını duydunuz. Eğer benim bir katkım olacaksa bunu kamuoyu önünde değil, diplomatik kanallardan yaparım." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye konusunda "muhtemelen Türkiye'yi çok mutlu edecek bir şey yapacağını" söylemesi ve F-35 konusunda yeni bir sayfa açılabileceği yönündeki mesajlarının ardından geldi.

#4
Foto - Rutte'den Türkiye için F-35 açıklaması: Biraz tereddütlüyüm

Türkiye, 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından F-35 savaş uçağı programından çıkarılmıştı. Washington, S-400'lerin NATO sistemleri ve F-35'in teknolojik güvenliği açısından risk oluşturduğun yalanını ortaya atarken, Ankara bu iddiayı reddetmişti. Sürecin ardından Türkiye'ye ABD'nin CAATSA yaptırımları uygulanmış ve F-35 teslimatları durdurulmuştu.

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