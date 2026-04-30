Türkiye'nin en büyük devlerinden biri olan takıma yaptığına bakın! Devin Özek enkaz bıraktı: 427 milyon euro
Devin Özek sadece 1 yıl içinde yaptığı transferler sayesinde Fenerbahçe'yi 427 milyon euro'luk devasa bir taahütün altına soktu.
Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine Devin Özek’in gelmesiyle başlayan transfer savurganlığı, kulübün mali yapısında devasa bir yük oluşturdu.
Ederson'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı... yıllık maaşı 11 milyon Euro olarak açıklandı. Škriniar'a ise 4 sezon boyunca yıllık net 8 milyon Euro kazanacak. Oyuncunun bonservis maliyeti ise bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’yu buluyor.
Guendouzi için 26+2 milyon Euro bonservis ödenirken, Kanté için de 14.4 milyon Euro’luk imza parası verildi. Kanté’nin önümüzdeki yıllardaki maaş yükü 11 milyon Euro seviyelerine çıkacak.
Kerem Aktürkoğlu'na 22.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra, imaj hakları ve menajerlik ücretleri dahil edildiğinde 50 milyon Euro’nun üzerinde bir taahhüt verildi. Hakan Safi, transferin toplam paketinin 35 milyon Euro seviyesinde olduğunu açıklamıştı.
1.5 yıllık maliyeti 18 milyon Euro olan Talisca'nın sözleşmesi yıllık 8.5 milyon Euro karşılığında uzatıldı. PSG’den 7.5 milyon Euro bonservisle alınan Asensio için yıllık 12 milyon Euro maaş ödendiği konuşuluyor. Sadece 1 yıllık kiralama maliyetinin maaş ve menajerlik ücretleriyle birlikte Jhon Duran'a 21 milyon Euro ödendiği Hakan Safi tarafından açıklandı.
Archie Brown (16 milyon euro), Anthony Musaba (12 milyon Euro) ve Sidiki Cherif (33 milyon Euro maliyet) gibi isimler için de ciddi taahhütlerin altına girdi. Fotospor'a göre; Edson Álvarez (7.5 milyon Euro) ve Semedo da (4.2 milyon Euro) Devin Özek'in hediyeleri(!) oldu.
