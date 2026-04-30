Türkiye'nin en büyük devlerinden biri olan takıma yaptığına bakın! Devin Özek enkaz bıraktı: 427 milyon euro

Devin Özek sadece 1 yıl içinde yaptığı transferler sayesinde Fenerbahçe'yi 427 milyon euro'luk devasa bir taahütün altına soktu.

Fenerbahçe’de sportif direktörlük görevine Devin Özek’in gelmesiyle başlayan transfer savurganlığı, kulübün mali yapısında devasa bir yük oluşturdu.

Ederson'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandı... yıllık maaşı 11 milyon Euro olarak açıklandı. Škriniar'a ise 4 sezon boyunca yıllık net 8 milyon Euro kazanacak. Oyuncunun bonservis maliyeti ise bonuslarla birlikte 10 milyon Euro’yu buluyor.

Guendouzi için 26+2 milyon Euro bonservis ödenirken, Kanté için de 14.4 milyon Euro’luk imza parası verildi. Kanté’nin önümüzdeki yıllardaki maaş yükü 11 milyon Euro seviyelerine çıkacak.

Kerem Aktürkoğlu'na 22.5 milyon Euro bonservis bedelinin yanı sıra, imaj hakları ve menajerlik ücretleri dahil edildiğinde 50 milyon Euro’nun üzerinde bir taahhüt verildi. Hakan Safi, transferin toplam paketinin 35 milyon Euro seviyesinde olduğunu açıklamıştı.

1.5 yıllık maliyeti 18 milyon Euro olan Talisca'nın sözleşmesi yıllık 8.5 milyon Euro karşılığında uzatıldı. PSG’den 7.5 milyon Euro bonservisle alınan Asensio için yıllık 12 milyon Euro maaş ödendiği konuşuluyor. Sadece 1 yıllık kiralama maliyetinin maaş ve menajerlik ücretleriyle birlikte Jhon Duran'a 21 milyon Euro ödendiği Hakan Safi tarafından açıklandı.

Archie Brown (16 milyon euro), Anthony Musaba (12 milyon Euro) ve Sidiki Cherif (33 milyon Euro maliyet) gibi isimler için de ciddi taahhütlerin altına girdi. Fotospor'a göre; Edson Álvarez (7.5 milyon Euro) ve Semedo da (4.2 milyon Euro) Devin Özek'in hediyeleri(!) oldu.

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu
Gündem

Fıkra bu kadar! CHP önünde protesto varken bakın özgür nerede şov yapıyordu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı ..
Sumud Filosu saldırıya uğradı
Dünya

Sumud Filosu saldırıya uğradı

Küresel Sumud Filosu’na ait gemiler Yunanistan açıklarında sinyal karartma saldırısına uğradı. Filo yolcuları olası bir müdahaleye hazırlan..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ailesini ..
Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek
Dünya

Avrupa'dan Türkiye ve Ermenistan'a destek

Avrupa Birliği'nden, Türkiye-Ermenistan demir yolu temaslarına destek geldi.

Oyuncu Ömer Kurt bakın hangi partiye geçti
Medya

Oyuncu Ömer Kurt bakın hangi partiye geçti

"Ben Bu Cihana Sığmazam", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurtlar Vadisi Pusu" ve "Çatlı" filmlerinde oynayan oyuncu Ömer Kurt, BBP'ye kat..
Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş
Gündem

Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Akit TV ekranlarında Erkan Tan’ın konuğu olduğu programda, CHP’li İBB yönetimi ve Ekrem İmamo..
