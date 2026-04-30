Türkiye'deki ünlü üniversitesinin kampüsünde petrol bulundu: 328 bin 500 varillik keşif duyuruldu
AA Giriş Tarihi:

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi'nin kampüsünde petrol rezervine ulaşıldı. Konuyla ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding'e bağlı Petar Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret AŞ. arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversiteye ait Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi'nde bulunan 7567 ada 41 parselde gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi.

Rektörlükte düzenlenen imza töreninde sözleşme, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ile PETAR Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akyol tarafından imzalandı.

Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sirac Özerdem, Prof. Dr. Velat Şen ve Prof. Dr. Vahap Özpolat ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan'ın yanı sıra dekanlar ve daire başkanları katıldı.

Teknik ve idari değerlendirmeler sonucunda talebin üniversite yönetim kurulu kararıyla uygun bulunduğu ve gerekli izinlerin alınmasının ardından sürecin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşme doğrultusunda belirlenen sahalarda gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında iki ayrı lokasyonda sondaj faaliyetleri yürütülecek. Hukuk Fakültesi arka mevkisinde yer alan 18.465,83 metrekare büyüklüğündeki alan ile futbol sahası altı mevkisinde bulunan 27.328,29 metrekarelik alan olmak üzere, yollar dahil toplam 45.794,12 metrekarelik sahada çalışmalar yapılacaktır. Her bir lokasyonda üç sondaj kuyusu açılması planlanmakta olup, toplamda altı kuyunun faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Sondaj çalışmalarının kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı öngörülürken, petrol tespit edilmesi halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim yapılması planlanmaktadır. Bu miktar yıllık yaklaşık 328 bin 500 varil üretime karşılık geliyor."

Açıklamada, imzalanan sözleşme kapsamında elde edilecek petrolün satış hasılatı üzerinden üniversiteye pay verileceği anlatılarak, "Devlet hissesi ve yüzde 25 oranındaki işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net hasılat üzerinden yüzde 3 oranında pay üniversiteye aktarılacak." ifadesine yer verildi.?

