Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

LGBT’li eşcinsel propagandası yaparak yeni neslin ahlakını bozan şarkıcı bozuntusu Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısındaki müstehcen çağrışımlar sebebiyle yargılandığı “müstehcenlik” davasında savcı mütalaasını açıkladı. Sözde şarkıcının genel ahlaka aykırı sözler barındırdığı belirtilen mütalaada, Matiz’in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

1
#1
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

Sözde şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu.

#2
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

3 yıla kadar hapsi istendi Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

#3
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

Taraflara süre verildi Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

#4
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

#5
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi 30.04.2026 11:06:00 İstanbul / Asayiş / 20260430AW694549 IHAAW105032-ASA/30-04-2026 - Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi Gamze Şenyiğit İSTANBUL (İHA) - "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla yargılanan Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'nın davasında mütalaa açıklandı. Karaca'nın 3 yıla kadar hapsi istendi. Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Beyanda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, şarkıda 'müstehcen' suçunun unsurları oluştuğu gerekçesiyle, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ise mahkemeden savunma için süre talebindeki bulundu. 3 yıla kadar hapsi istendi Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Fatih Karaca hakkında, 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Taraflara süre verildi Ara kararını açıklayan mahkeme, açıklanan mütalaaya karşı tarafların savunma yapabilmesi ve beyanda bulunması için süre verilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Gelecek celse, mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor. İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan "Perperişan" isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı. Sözlerin çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi. Özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı aktarıldı.

#6
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip ‘diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

#7
Foto - Sapkınların baş gözdesi Mabel Matiz’e hapis şoku! ‘Müstehcenlik’ davasında mütalaa verildi

3 yıla kadar hapis talebi Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın ‘müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

