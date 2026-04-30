Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya Fırat'tan tepki: Sistematik soykırımın bir parçası...
İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, insanlık vicdanına meydan okuyan İsrail’in, açlığı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını vurguladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu gemilerine İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Fırat, İsrail’in açlığı silah gibi kullanarak kuşattığı Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısının, insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.