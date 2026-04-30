Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya Fırat'tan tepki: Sistematik soykırımın bir parçası...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırıya Fırat'tan tepki: Sistematik soykırımın bir parçası...

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısına tepki gösteren AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, insanlık vicdanına meydan okuyan İsrail’in, açlığı Filistinlilere karşı silah olarak kullandığını vurguladı. AK Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu gemilerine İsrail donanması tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya tepki gösterdi. Fırat, İsrail’in açlığı silah gibi kullanarak kuşattığı Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik saldırısının, insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

Foto - Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya Fırat'tan tepki: Sistematik soykırımın bir parçası...

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Barbarlıkta sınır tanımayan İsrail güçlerinin, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu gemilerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı, insanlık vicdanına açık bir meydan okumadır. Sapkın Siyonist ideoloji doğrultusunda insani değerlerle savaşan İsrail, anlaşmalara rağmen Gazze’de açlığı bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Foto - Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya Fırat'tan tepki: Sistematik soykırımın bir parçası...

Küresel Sumud Filosu’nda yer alan vicdan sahibi insanlar ise sistematik soykırımın parçası olan bu ablukayı kırmak ve Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı.

Foto - Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya Fırat'tan tepki: Sistematik soykırımın bir parçası...

Ancak İsrail, bir kez daha uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek ve dünya kamuoyuna meydan okuyarak bu girişimi engelledi.”

