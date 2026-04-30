Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA’sı daha düşürüldü
Lübnan topraklarında taş üstünde taş bırakmayan, 2 bin 500’den fazla masumu katleden Siyonist İsrail ordusu, Hizbullah’ın sert savunma duvarına çarptı. Ateşkes kararına rağmen Lübnan’ın güneyinde evleri yıkmaya ve sivilleri hedef almaya devam eden işgalci güçler, havada ağır bir darbe aldı. Hizbullah, yerel saatle 10.30 sularında gerçekleştirdiği operasyonla, Lübnan semalarını kirleten İsrail’e ait gelişmiş "Hermes 450" tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.