SON DAKİKA
Alman silah şirketine insanlık dersi: Berlin'de dikkat çeken sloganlar Van'da uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! 240 kg uyuşturucu madde ele geçirildi 5 zehir taciri yakalandı! Eminevim'den kültür ve sanata önemli destek: 'Bir Adam Yaratmak' Beyazperde'de... FED'in kararı sonrası yön değişimi Altında ibre tersine döndü O projeyle ilgili büyük haberi verdi... Serdar Ali Çelikler'den Osimhen bombası HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu'ndan İsrail'in korsanlığına tepki: İnsanlık vicdanı soykırımcıları alaşağı edecektir Yunanistan en büyük müttefikini kazıklamaya kalktı: Bitik savaş tanklarını verme planı reddedildi Siyonist İsrail vahşeti durmuyor: Gazze'de can kaybı 72 bin 601'e ulaştı
Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA’sı daha düşürüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

Lübnan topraklarında taş üstünde taş bırakmayan, 2 bin 500’den fazla masumu katleden Siyonist İsrail ordusu, Hizbullah’ın sert savunma duvarına çarptı. Ateşkes kararına rağmen Lübnan’ın güneyinde evleri yıkmaya ve sivilleri hedef almaya devam eden işgalci güçler, havada ağır bir darbe aldı. Hizbullah, yerel saatle 10.30 sularında gerçekleştirdiği operasyonla, Lübnan semalarını kirleten İsrail’e ait gelişmiş "Hermes 450" tipi İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.

Foto - Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

Lübnan'ın güneyini kan gölüne çeviren Siyonist katil İsrail’e, Hizbullah’tan tarihi bir ders geldi. Ateşkesi her fırsatta alçakça ihlal eden işgalci orduya ait "Hermes 450" tipi insansız hava aracı (İHA), karadan havaya fırlatılan roketle Nebatiye semalarında paramparça edildi.

Foto - Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Lübnan'ın güneyinde bir Siyonist İHA’sı daha düşürüldü Ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın, İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Foto - Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir İHA'nın Hizbullah tarafından hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Hizbullah'ın, İHA'yı karadan havaya roketle vurduğu ve düşürdüğü aktarıldı. Son olarak açıklamada, "Bilgi sızması gibi bir endişe bulunmamaktadır." ifadesi kullanılırken, olayın detaylı bir inceleme altında olduğu kaydedildi. Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık yerel saatle 10.30'da ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti semalarında İsrail ordusuna ait "Hermes 450" tipi bir İHA'nın karadan havaya roketiyle düşürüldüğü belirtildi.

Foto - Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes! İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Foto - Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

Foto - Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA'sı daha düşürüldü

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

+90 (553) 313 94 23