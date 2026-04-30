Hizbullah, katil Netanyahu'nun kabusu oldu! Bir işgalci İsrail İHA’sı daha düşürüldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e ait bir İHA'nın Hizbullah tarafından hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, Hizbullah'ın, İHA'yı karadan havaya roketle vurduğu ve düşürdüğü aktarıldı. Son olarak açıklamada, "Bilgi sızması gibi bir endişe bulunmamaktadır." ifadesi kullanılırken, olayın detaylı bir inceleme altında olduğu kaydedildi. Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, ateşkes ihlallerine karşılık yerel saatle 10.30'da ülkenin güneyindeki Nebatiye kenti semalarında İsrail ordusuna ait "Hermes 450" tipi bir İHA'nın karadan havaya roketiyle düşürüldüğü belirtildi.