Rusya'ya karşı BM'de ironik toplantı! Toplantıyı Rusya yönetti

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtildi. Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılamamış oldu. Bilindiği gibi, BM Güvenlik Kurulu'nda 5 daimi ülkeden herhangi birinin veto etmesi, karar çıkmaması için yeterli oluyor. Toplantıda bir gelişme de dikkat çekti. Çin temsilcisi tarihin en kısa konuşmasını yaptı. Yaklaşık 50 saniye konuştu. Bu tutumun ABD tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. ABD Daimi Temsilcisi Linda Greenfield, "2. Dünya Savaşı'ndan beri ABD ve BM'nin kurucu anlaşması var, ki bu güvenlik konseyi onu korumakla görevlidir. Bu anlaşma, İmparatorlukların otoritelerine karşı bir güvenlik görevi gördü. Putin bu bölgelere göndereceği askerlere barış gücü diyor bu saçmalık. Bunu yaparak dünyaya bir seçenek sundu. Bundan kaçamayız seçim yapmalıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal ediliyor. Putin tarafından yapılan bu hamle bariz bir şekilde Ukrayna işgali için bahanedir. Burada Putin'in neden bunu yaptığını tahmin etmek gayet kolay. Putin Ukrayna'nın batıdan nükleer silah alacağını söyledi, bu doğru değil. Ukrayna bunu istemiyor. Bu yanlış bir düşünce" dedi.