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Rusya'ya karşı BM'de ironik toplantı! Toplantıyı Rusya yönetti

2022-02-22 08:03:12
Rusya'ya karşı BM'de ironik toplantı! Toplantıyı Rusya yönetti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine acil toplantı yaptı. Toplantıyı, BM'nin dönem başkanlığını yürüten Rusya yönetti.

#1
Foto - Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplandı. Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığını tanıması üzerine Türkiye saati ile bugün 05.00'te acil toplandı. Ukrayna'nın talebi üzerine konsey üyeleri New York yerel saati ile pazartesi akşam 21.00'de acil toplanarak Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin bağımsızlığını tanımasını görüştü.

#2
Foto - Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtildi. Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılamamış oldu. Bilindiği gibi, BM Güvenlik Kurulu'nda 5 daimi ülkeden herhangi birinin veto etmesi, karar çıkmaması için yeterli oluyor. Toplantıda bir gelişme de dikkat çekti. Çin temsilcisi tarihin en kısa konuşmasını yaptı. Yaklaşık 50 saniye konuştu. Bu tutumun ABD tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. ABD Daimi Temsilcisi Linda Greenfield,

Konseyin 8 üyesi ABD, İngiltere, Fransa, İrlanda, Norveç, Meksika, Brezilya ve Arnavutluk'un toplantının yapılmasını desteklediği belirtildi. Bu ay BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürüten Rusya'nın belirtilen saatte yapılması için toplantıyı programa aldığı ancak Rusya'nın daimi üye olarak elinde veto yetkisi olduğu için toplantıda herhangi bir adım atılamamış oldu. Bilindiği gibi, BM Güvenlik Kurulu'nda 5 daimi ülkeden herhangi birinin veto etmesi, karar çıkmaması için yeterli oluyor. Toplantıda bir gelişme de dikkat çekti. Çin temsilcisi tarihin en kısa konuşmasını yaptı. Yaklaşık 50 saniye konuştu. Bu tutumun ABD tarafından olumlu karşılandığı belirtildi. ABD Daimi Temsilcisi Linda Greenfield, "2. Dünya Savaşı'ndan beri ABD ve BM'nin kurucu anlaşması var, ki bu güvenlik konseyi onu korumakla görevlidir. Bu anlaşma, İmparatorlukların otoritelerine karşı bir güvenlik görevi gördü. Putin bu bölgelere göndereceği askerlere barış gücü diyor bu saçmalık. Bunu yaparak dünyaya bir seçenek sundu. Bundan kaçamayız seçim yapmalıyız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ihlal ediliyor. Putin tarafından yapılan bu hamle bariz bir şekilde Ukrayna işgali için bahanedir. Burada Putin'in neden bunu yaptığını tahmin etmek gayet kolay. Putin Ukrayna'nın batıdan nükleer silah alacağını söyledi, bu doğru değil. Ukrayna bunu istemiyor. Bu yanlış bir düşünce" dedi.

#3
Foto - Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise Rusya temsilcisinin açıklamalarından sonra söz alarak,

Ukrayna Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya ise Rusya temsilcisinin açıklamalarından sonra söz alarak, "Maskemi çıkararak konuşma yapacağım, sonuçta hepimiz aşılarımızı olduk. Koronavirüsün aşısı var, yaşananlar ise, şu ana kadar hiçbir virüsün yenemediği bir virüs yüzünden gerçekleşti. Bu virüs BM'yi vurdu ve şu anda Kremlin tarafından yayılıyor. Bu toplantıyı talep ettik, çünkü dikkatinizi çekmemiz gereken bir konu var. Putin sözde halk cumhuriyetlerini tanıma kararı aldı" dedi. Güvenlik Konseyi'nde söz alan BM’nin İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da Rusya'nın Ukrayna hamlesini kınayarak, bu eylemin bölgede can kayıplarına ve korkunç insani krize yol açacağını belirtti. Woodward, İngiltere'nin Rusya'ya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak yeni yaptırımlar ilan edeceğini duyurarak, "Eylemlerinin ciddi ekonomik sonuçları olacaktır." dedi. "Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi. Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz." diyen İngiltere Büyükelçisi, Güvenlik Konseyinin Rusya'yı gerginliği azaltmaya, saldırganlığını kınamaya ve BM Şartı'na saygı duymaya çağırma sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.

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