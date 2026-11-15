Doğal karışım: Kabuklarını çöpe atmayın! Saçlarınızın dökülmesini durduracak! Suyu gerçekten ne işe yarar?

. Yöntem: Saç Durulama Suyu (Kaynatma Yöntemi) • Malzemeler: Birkaç adet yeşil domatesin kabuğu ve biraz su. Hazırlanışı:1. Yeşil domatesleri iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. 2. Soyduğunuz kabukları bir tencereye alın, üzerine bir miktar su ekleyip kaynatın. 3. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra suyu bir kavanoza boşaltın ve soğumasını bekleyin. Uygulaması:• Duş aldığınız sırada durulanma aşamasında bu suyu saç diplerinize dökün. • Masaj yaparak saçlarınıza yedirin ve durulamadan çıkın. yeşil domates kabuğundan saç bakımında yararlanmak isteyenler, evde kolayca hazırlayabilecekleri bir karışımı tercih edebilir. Bunun için şu adımları izleyebilirsiniz: Yöntem: Macun / Maske Yöntemi. Malzemeler: Yeşil domates kabukları, isteğe bağlı olarak az miktarda su veya zeytinyağı / hindistancevizi yağı (veya 1 yemek kaşığı zeytinyağı + 1 yemek kaşığı aloe vera jeli) Hazırlanışı:1. Yeşil domateslerin kabuklarını soyun. 2. Kabukları blender veya havan yardımıyla ezerek macun kıvamına getirin. 3. Eğer karışım çok kuru olursa içerisine az miktarda su veya doğal bir yağ (zeytinyağı vb.) ekleyin. Uygulaması:• Hazırladığınız macunu saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. • Yaklaşık 15-30 dakika beklettikten sonra ılık su ve şampuanla temizleyin. Hazırlanan yeşil domates kabuğu suyu, sprey şişesi yardımıyla saç tellerine uygulayın. Ancak Yeşil domates kabuğu suyunun saç dökülmesini durdurduğuna veya yeni saç çıkardığına dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır; bu ifade sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde dolaşan doğrulanmamış bir halk kürü önerisidir. ilk kullanım öncesinde olası alerjik reaksiyonlara karşı cildin küçük bir bölümünde mutlaka test etmelisiniz. SAÇ DÖKÜLMESİNİ VE BEYAZLAMAYI ÖNLEDİĞİ KANITLANMIŞ DEĞİL Hazırlanan yeşil domates kabuğu kürlerinin saç dökülmesini durdurduğuna veya beyazlamayı önlediğine dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır. Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde "kelliğe kesin çözüm" veya "beyazları yok eden yöntem" olarak paylaşılan bu tarifler yalnızca geleneksel inanışlara dayanır ve klinik çalışmalarla desteklenmez. Bu nedenle yeşil domateskabuğu suyunu saç dökülmesine ya da beyazlamaya karşı kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olarak değerlendirmemektedir. Yeşil domates kabuğunun doğal renk verici özelliği, Yeşil domates kabuğuna doğal yeşil rengini veren temel pigment klorofildir. Domates olgunlaşmamış (ham) haldeyken kabuğunda ve dokularında yüksek oranda bulunan klorofil (özellikle klorofil-a ve klorofil-b), domatese karakteristik yeşil rengini verir.