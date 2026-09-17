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Ekonomi
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Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

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Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

Rus vatandaşlarının Türkiye'ye olan talebi her geçen gün artarken Rusya Tur Operatörleri Birliği'nden dikkat çeken bir uyarı geldi.

#1
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Türkiye’de ekim ayı tatil fiyatlarıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Birlikte yapılan değerlendirmede Türkiye’ye ekim ayında düzenlenecek turların fiyatlarının hazirana göre yüzde 10 ila 15 oranında daha düşük olduğu bildirildi.

#2
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

ATOR açıklamasında, “Birçok durumda ekim ayında hareketli paket turların fiyatları, haziran ayında hareketli turlara göre yüzde 10-15 daha düşük… Türkiye’de ekim tatili için fiyatların daha belirgin şekilde düşmesini beklemek riskli.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

Ayrıca ekim ayının sonunda Türkiye’ye olan uçuş programının azaldığı belirtilirken, tur satın almak için hareket tarihine kadar bekleyenlerin ani fiyat artışı ya da dönüş uçağında yer bulma sıkıntısıyla karşılaşabileceği aktarıldı.

#4
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

ATOR ayrıca ekim ayının ortasından ikinci yarısına kadar Antalya’da gündüz hava sıcaklığının gölgede genellikle 23-26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 24-25 derece seviyesinde olduğunu kaydetti. Bu dönemde yağmur görülebileceği, ancak yağışların kısa süreli olacağı belirtildi.

#5
Foto - Rusya'dan Türkiye'ye gidecek vatandaşlarına acil kodlu uyarı: Bunu beklemeyin hata yaparsınız

Birlik yaptığı açıklamada, “Tur operatörleri, bu yıl Türkiye’de ekim ayındaki deniz tatiline yönelik talebin satışlarda geçen yılki sonuçları yakalayabileceğini veya bunların biraz üzerinde gerçekleşebileceğini düşünüyor.” dedi.

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