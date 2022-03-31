2022-03-31 16:58:28 Rusya'dan Kızılhaç binasına saldırı
Bir zamanlar 400 bin kişinin yaşadığı Mariupol savaşın başından bugüne kadar geçen sürede adeta bir harabeye döndü. Havadan çekilen görüntüler ve uydu fotoğrafları şehrin uğradığı yıkımı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin şehre yönelen Rus bombalarının durması için Mariupol’ün Ruslara teslim olması gerektiğini söylemişti. Hatta Moskova yönetiminin şehirdeki 20 bin insanı zorla Rusya’ya götürdüğü iddia edilmişti. Şimdi ise Mariupol’deki doğum hastanesinden 70 sağlık çalışanının aynı şekilde Rusya’ya kaçırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.