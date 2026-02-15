  • İSTANBUL
Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Gazeteci Peter Suciu’ya göre, Rusya’nın beşinci nesil Su-57 “Felon” savaş uçaklarını Ukrayna’dan binlerce kilometre uzağa, Uzak Doğu’daki Dzyomgi Hava Üssü’ne yığması büyük dikkat çekti..

#1
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Sukhoi Su-57 savaş uçaklarının önemli bölümünün, Rusya’nın Habarovsk bölgesindeki Dzyomgi Hava Üssü’ne konuşlandırıldığı uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Üs, Çin’in Heilongjiang (Mançurya) bölgesine yaklaşık 280 kilometre mesafede bulunuyor.

#2
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Açık kaynak istihbarat (OSINT) analisti AviVector tarafından paylaşılan görüntülerde 15 adet Su-57’nin yanı sıra Su-35S ve MiG-31BM uçaklarının da üste bulunduğu görüldü. Tahminlere göre Rusya’nın aktif Su-57 sayısı 20–25 civarında. Bu da filonun büyük bölümünün tek bir üste toplandığı anlamına geliyor.

#3
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Bu yoğunlaşma, doğal olarak şu soruyu gündeme getirdi: Moskova, Pekin’e karşı bir hazırlık mı yapıyor?

#4
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Rusya ile Çin arasındaki mevcut stratejik ortaklık göz önüne alındığında, bu konuşlandırmanın doğrudan bir caydırıcılık hamlesi olduğu değerlendirmesi zayıf kalıyor. Benzer şekilde Japonya’ya yönelik bir askeri mesaj ihtimali de düşük görülüyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Moskova’nın ikinci bir cephede gerilimi artırması rasyonel görünmüyor. Dolayısıyla motivasyonun farklı olması daha muhtemel.

#5
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Dzyomgi Üssü’nün konumu kritik. Üs, Komsomolsk-on-Amur’daki Birleşik Uçak Şirketi (UAC) Gagarin Uçak Fabrikası’na oldukça yakın. United Aircraft Corporation, Su-57’nin üretiminden sorumlu. Bu da uçakların:

#6
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Modernizasyon, Test süreci, Motor değişimi, Yazılım güncellemesi, için bölgede bulunabileceğini düşündürüyor. Rusya’nın devlet savunma holdingi Rostec, Su-57 için yeni nesil motor geliştirme çalışmalarını duyurmuştu. Mevcut Saturn AL-41F1 motorlarının yerini alması planlanan “İzdeliye 30” (veya yeni varyant) motoru, uçağın gerçek beşinci nesil performansını belirleyecek kritik unsur olarak görülüyor. Dolayısıyla uçakların üretim hattına yakın tutulması teknik açıdan mantıklı.

#7
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Daha güçlü bir ihtimal, Moskova’nın Su-57’leri Ukrayna tehdidinden koruma kararı almış olması. 2024 Haziran’ında Ukrayna’nın Astrahan’daki Akhtubinsk Hava Üssü’ne düzenlediği İHA saldırısında en az iki Su-57 hasar görmüştü. Bu olay, Rusya’nın en değerli ve en sınırlı sayıdaki savaş uçaklarının savunmasız olduğunu gösterdi.

#8
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Ayrıca Ukrayna’nın “Örümcek Ağı Operasyonu” kapsamında stratejik bombardıman uçaklarını hedef alması, Rusya’nın derin üs güvenliğini sorgulamasına neden oldu.

#9
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Bu bağlamda: Su-57’ler sınırlı sayıda Üretim temposu düşük Her kayıp stratejik değer taşıyor Bu nedenle Moskova’nın uçakları mümkün olan en uzak ve güçlü hava savunma ağına sahip bölgeye çekmesi rasyonel görünüyor. Habarovsk bölgesi, Rusya’nın katmanlı hava savunma sistemleriyle daha yoğun korunan alanlarından biri.

#10
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Ancak bu tercih bir maliyet doğuruyor. Su-57’lerin Ukrayna sahasında aktif rol almaması: Hava üstünlüğü iddiasını zayıflatıyor, Uçağın gerçek savaş performansını belirsiz bırakıyor, Potansiyel yabancı müşteriler açısından soru işareti yaratıyor.

#11
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Beşinci nesil bir savaş uçağının ihracat başarısı büyük ölçüde “savaşta kanıtlanmışlık” algısına dayanıyor. Moskova uçakları korurken, pazarlama gücünü zayıflatmış oluyor.

#12
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Sukhoi Su-57’lerin Çin sınırına yakın bir üste toplanması ilk bakışta jeopolitik bir mesaj gibi görünse de, mevcut veriler bu hamlenin daha çok:

#13
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Sanayi lojistiği, Modernizasyon süreci, İHA tehdidinden korunma, Stratejik varlık güvenliği, nedenleriyle açıklanabileceğini gösteriyor.

#14
Foto - Rusya'dan dikkat çeken hamle! Su-57'leri Çin sınırına yığdı

Bu tablo, Rusya’nın en ileri savaş uçağını cephe hattından uzak tutmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. Bu da Moskova’nın hem üretim kapasitesine hem de üs güvenliğine dair kırılganlıklarını gözler önüne seriyor. Haber Kaynağı: The National Interest - Peter Suciu

