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4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! "Sınır geçişleri açılmalı"

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4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! “Sınır geçişleri açılmalı”

Gazze’de kış koşulları ve son dönemde yaşanan seller insani krizi derinleştirirken, 4 ülkeden ortak çağrı geldi.

#1
Foto - 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! "Sınır geçişleri açılmalı"

Avustralya, Kanada, İtalya ve İngiltere, kış koşullarının Gazze'deki insani krizi ağırlaştırdığına dikkat çekti.

#2
Foto - 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! "Sınır geçişleri açılmalı"

Batılı 4 ülkenin dışişleri bakanları, Gazze'deki duruma ilişkin yaptıkları ortak yazılı açıklamada, kış koşullarının etkisini göstermeye başlamasıyla sahadaki insani durumun son derece ağırlaştığını bildirdi.

#3
Foto - 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! "Sınır geçişleri açılmalı"

Son dönemde yaşanan sellerin halkın çektiği acıları daha da artırdığına işaret edilen açıklamada, bunun kış mevsiminin yalnızca ilk fırtınası olduğuna dikkat çekildi.

#4
Foto - 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! "Sınır geçişleri açılmalı"

Açıklamada, Gazze'deki insanların acilen barınma imkanlarına ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilerek, 150 bin çadır ve diğer hayati öneme sahip yardım malzemelerinin sınırda bekletildiği ve Gazze'ye girişlerinin engellendiği belirtildi. Bu durumun tamamen tersine çevrilmesinin mümkün olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kış koşulları tüm ağırlığıyla etkisini göstermeden önce harekete geçmek için hala zaman var. Bu nedenle bugün İsrail hükümetine, gecikmelere derhal son vermesi ve Gazze'nin tamamına insani yardımların derhal, hızlı ve engelsiz biçimde ulaştırılmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz. Sınır geçişleri açılmalı ve çadırların Gazze'ye girişine izin verilmelidir. İnsani yardım faaliyetleri ve erken toparlanma çalışmaları için gerekli çift kullanımlı malzemelerin de çok geç olmadan Gazze'ye girişine izin verilmelidir."

#5
Foto - 4 ülkeden İsrail’e Gazze çağrısı! "Sınır geçişleri açılmalı"

Açıklamada ayrıca, tüm tarafların ateşkese ve uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstererek ve yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına izin vererek Gazze'ye ilişkin kapsamlı planı uygulaması gerektiği vurgulandı.

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