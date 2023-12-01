Rusya'dan barış umutlarını bitiren açıklama

NATO ve Avrupa Birliği'nin tüm genel sekreterlerinin söylediklerine kulak verirseniz, tek bir şey söylüyorlar, ‘Ukrayna'yı desteklemek zorundayız, çünkü Ukrayna yenilirse bu tüm Batı için bir yenilgi olur.’ Siyasi süreci başlatmak için 2 kişiye ihtiyaç var. Tıpkı tangoda olduğu gibi. Ancak onlar tango değil break dans yapıyor” diye konuştu.