Rusya'daki seferberlik sonrası Türkiye'ye akın başladı! Ek seferler konuldu

Almanya 5,2 milyonla ilk sırada Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da, 28 Eylül itibariyle Antalya Havalimanının gelen-giden yolcu sayısının 25 milyon olduğunu, bu yolculardan 20 milyonun dış hatlara ait veriler olduğunu söyledi. Dış hatta en çok yolcu pazarının 5,2 milyon yolcuyla Almanya’nın olduğunu belirten Yılmaz, “Normalde bu Rusya olurdu ama ne yazık ki, Ukrayna ile olan savaştan ötürü Rusya’dan gelen yolcu sayılarında her ne kadar başta beklediğimiz kadar olmasa da 2019 yılına göre yüzde 40-45’lik bir düşüş var” dedi.