2022-09-30 16:08:09 Rusya'daki seferberlik sonrası Türkiye'ye akın başladı! Ek seferler konuldu
Turizmin başkenti Antalya'ya Eylül sonu itibariyle Rusya'dan 11 bin uçuşla 2,2 milyon turist geldi. Rusya'daki seferberlik sonrası, günlük ortalama gerçekleşen 80 uçuşa ise 3-4 ek sefer uçuşu ilave edildi. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusya uçuşlarına karşı yaptırımların devam ettiği bir dünyada, seferberlikten ötürü Antalya bölgesinde kısmi atışlar görüyoruz. Son günlerde günlük 80 uçağa 3-4 sefer ilave edilmiş durumda" dedi.