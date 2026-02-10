  • İSTANBUL
Rusya'da Türk dizilerinin yasaklanması isteniyordu! Halkın kararı olay oldu

Rusya'da "Aile kurumlarını tehdit ediyor" denilerek yasaklanması yönünde çağrılar yapılan Türk dizileriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Rusya’da izleyicilerin Türk dizilerine ilgisi 2025’te belirgin biçimde azaldı. Kinopoisk verilerine göre ilgi, 2024’e kıyasla yüzde 25 geriledi ve Türk dizilerinin toplam dizi ilgisindeki payı yüzde 6,4’ten yüzde 5,2’ye düştü. Bu oran, en az son beş yılın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. 2023’te pay yaklaşık yüzde 8 düzeyindeydi.

Kinopoisk Pro Endeksi, izleyicilerin dizilerle ilgili arama, tıklama ve sayfa ziyaretleri gibi davranışlarını ölçerek ilgiyi hesaplıyor. 2025’te en çok ilgi gören ilk 20 dizi listesine yalnızca “Muhteşem Yüzyıl” girebildi. 2024’te ise “Yalı Çapkını” ve “Muhteşem Yüzyıl” listede yer almıştı. Platforma göre son iki yılda Rus izleyicisi yeni bir Türk melodramında beklenen “hit”i bulamadı.

Buna karşın Güney Kore dizilerine ilgi hızla artıyor. 2025’te Kore yapımlarına ilgi yüzde 54 yükseldi, payı yüzde 5’ten yüzde 8,4’e çıktı ve Türk dizilerini geride bıraktı. Bu artışta Netflix’in “Squid Game” dizisinin etkisi öne çıkıyor. ABD, Japonya ve Rusya yapımlarında da ilgi düşüşü görülürken, yerli diziler hâlâ en büyük paya sahip.

Sektör temsilcileri Türk dizilerindeki düşüşü “yenilik etkisinin kaybolması” ve arzın talebi aşmasıyla açıklıyor. Buna rağmen platformlar yeni bir hit arayışıyla Türk dizileri satın almaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sene Rusya’da “Rusya Gazileri” adlı halk hareketi, Türk dizilerinin ülkede yasaklanması için Kültür Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, “Rus toplumunun geleneksel değerlerini baltaladığını ve olumsuz davranış modelleri dayattığını” ileri sürmüştü.

