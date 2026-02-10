Rusya'da Türk dizilerinin yasaklanması isteniyordu! Halkın kararı olay oldu

Kinopoisk Pro Endeksi, izleyicilerin dizilerle ilgili arama, tıklama ve sayfa ziyaretleri gibi davranışlarını ölçerek ilgiyi hesaplıyor. 2025’te en çok ilgi gören ilk 20 dizi listesine yalnızca “Muhteşem Yüzyıl” girebildi. 2024’te ise “Yalı Çapkını” ve “Muhteşem Yüzyıl” listede yer almıştı. Platforma göre son iki yılda Rus izleyicisi yeni bir Türk melodramında beklenen “hit”i bulamadı.