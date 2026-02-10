  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira Mete Yarar 'Türkiye elit askeri birliklerini oradan çekecek' diyerek duyurdu: Görün bakın neler olacak Düşmanlık bitti! Ermenistan 'biz hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye'den talimat bekliyoruz Bolu’da suç odaklarına şafak darbesi: Bir haftalık bilanço açıklandı! İran'da çok büyük kriz! Türk asıllı Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın canlı yayını kesildi Rusya'da Türk dizilerinin yasaklanması isteniyordu! Halkın kararı olay oldu Herkes şaşkın: Ülkesine transferi isteniyordu Galatasaray yönetimi kararını verdi! Lucas Torreira... Kolesterolü düşüren 10 besin! Damarlar bayram edecek, kalbi zırh gibi koruyor: Müthiş şifa kaynakları...
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

Kaçak elektrik kullanımı devasa boyutlara ulaştı. Zarar 15 milyar lirayı bulurken ortaya çıkan tablo tüm kamuoyunu isyan ettirdi.

#1
Foto - Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, Şanlıurfa’daki kaçak elektrik kullanımıyla ilgili dikkat çeken veriler paylaştı. Buna göre 2025 yılında kentte toplam 9 milyar 850 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik tüketildi.

#2
Foto - Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

Bu tüketimin yaklaşık 5 milyar kWh’lik kısmı kaçak yollarla gerçekleştirildi. Böylece kentte tüketilen elektriğin yaklaşık yarısının kayıt dışı olduğu ortaya çıktı.

#3
Foto - Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

Kaçak elektrik kullanımının en önemli nedenlerinin başında tarımsal sulama geliyor. Özellikle bölgede ekilmesi yasak olan mısırın yetiştirilmesinde kullanılan suyun yer altından motopomplarla çekilmesi ve bu cihazların elektrik ihtiyacının da kaçak yollardan karşılanması ekonomik olarak da büyük zarara yol açıyor. Sadece bir yılda Şanlıurfa’da kullanılan kaçak elektrik, Türkiye ekonomisini milyarlarca lira kayba uğratırken; aralarında Bayburt, Ardahan, Tunceli, Iğdır, Gümüşhane, Kilis, Sinop, Hakkari, Artvin, Bartın, Çankırı, Bitlis ve Muş’un bulunduğu 13 ilin toplam bir yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. 

#4
Foto - Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, “Sadece 2025 yılında Şanlıurfa’da çoğunluğu tarımsal sulamada kullanılan kaçak elektriğin ekonomik karşılığı 15 milyar TL’yi buldu. Bu kaynakla her yıl iki şehir hastanesi yapılabilir, yüzlerce okul inşa edilebilir ya da büyük ölçekli altyapı projeleri hayata geçirilebilirdi” dedi.

#5
Foto - Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

Ekonomik boyutunun yanı sıra kaçak kullanım nedeniyle sistemde ani yüklenmeler yaşandığını da kaydeden Arvas, “Bu da arızalara, kesintilere ve sürdürülebilir enerjide aksamalara yol açıyor. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte ekonomik ve çevresel dengeyi korumak için mutlaka bu tablonun önüne geçilmesi gerekiyor” dedi. 

#6
Foto - Namuslu vatandaşlar isyanda: Bu ildeki elektriğin yarısı kaçak tüketiliyor! Zarar 15 milyar lira

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?
Medya

İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Keçiören Belediyesinden istifa eden Mesut Özarslan'a yönelik küfür ve hakaret içerikli mesajları tartışma k..
Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'
Dünya

Tarih verdi: 'Tüm dünyada elektrik sistemi çökecek!'

Elon Musk, yapay zeka sistemlerinin elektrik şebekeleri üzerindeki hızla artan baskısı nedeniyle, üç yıldan kısa bir süre içinde küresel ene..
Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi
Dünya

Azalan doğum oranlarına tepki çeken öneri: ‘Yabancı kadın ithal edelim’ dedi, kendisi ihraç edildi

Azalan doğum oranlarına karşı çözüm arayan Güney Kore'de, iktidardaki Demokrat Parti (DP), çocuk yapmayan Koreli kadınların yerine ülkeye ya..
CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
Gündem

CHP'den İstanbul'a büyük hizmet (!) Trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi

İki dönemdir CHP'nin yönetimindeki mega kent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi.
Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi
Gündem

Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi

Gazeteci İlnur Çevik, Celal Talabani’nin Turgut Özal’a “Gel Kuzey Irak’ı ilhak et” teklifini yıllar sonra açıkladı.
Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı
Aktüel

Annesi, eşini ve kızını öldürdü! Ankara'da gece kana bulandı

Ankara Keçiören'de bir kişi; annesini, küçük kızını ve boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü. 35 yaşındaki cani adam, cinaye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23