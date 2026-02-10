Cem Küçük 'AK Partili isme yapıldı' dedi! Şok açıklamayı yaptı: Mesajlar yayınlanırsa o koltukta oturamaz

Hadi bu yine erkek karşılıklı bilmem ne diyebilirsin. Gerçi karşılıklı bir durum yok da. Ya Özlem Hanım'a attıkları ne? Özlem Hanım'a bunun daha ağırlarını, bunun kadar ağırlarını ona da atmış ve mahkemeye verseler birkaç milyon tazminat alır."