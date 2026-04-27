Rusya'da gördüler! 'Yapamazsınız' deyip yıldırmaya çalıştılar ama onlar üretti: Suda yüzüyor, dağları aşıyor

Aracın hikayesinin Rusya'daki bir seyahatle başladığını anlatan Ertan Koşar da “Muadillerini Rusya'da gördüğümüz gün o araca aşık olduk. 'Niye biz yapmayalım' diyerek yola çıktık. Hobi olarak başladık ve 2 yılın sonunda araç ortaya çıktı. İsteyince her şeyin yapılabildiğini gördük. Biz finansal bir amaç gütmedik, tamamen mühendislik kafasıyla başladık ve bugün bu aracı Türk endüstrisine kazandırdık. Fuar alanında hiç beklemediğimiz kadar aşırı bir ilgi oldu. Biz aşık olduk ama dışarıdan ne kadar ilgi çeker diye düşünüyorduk; sahaya çıktığımızda araç adeta ilgi patlaması yaşadı” diye konuştu. (DHA)