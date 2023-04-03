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Dünya
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Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

2023-04-03 15:05:00
Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

Rusya'da dün bir kafede bombalı saldırı meydana geldi. Dikkat çeken olayda blog yazarı,savaş muhabiri Vladlen Tatarsky hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının şüphelisi 'Melek yüzlü şeytan' lakaplı Darya Trepova'nın yakalandığı ve gözaltına alındığını aktarıldı. Trepova’nın annesi ve kız kardeşinin de sorguya çekildiği gelen bilgiler arasında... Darya Trepova kimdir?

#1
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

Rusya, dün bir kafede meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden savaş yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin ölümüne ilikin İlk gözaltının yapıldığını duyurdu. 26 yaşındaki Darya Trepova’nın daha önce ülkenin arananlar listesinde olduğu ve şu anda hapiste olan muhalif Alexei Navalny'nin destekçisi olduğu öne sürüldü. Rusya ayrıca patlamanın Ukrayna'nın önderliğinde gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu iddia etti. Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün bir kafede meydana gelen patlamada Vladimir Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırının şüphelisi Darya Trepova adlı şahsın yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.

#2
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ DE SORGUYA ÇEKİLDİ- Trepova’nın St. Petersburg’daki evine polisler tarafından baskın düzenlediği, annesi ve kız kardeşinin de sorguyla çekildiği ifade edildi. Ülke basınının 'Melek yüzlü şeytan' lakabını taktığı kadın saldırının baş şüphelisi olarak görülüyor.

#3
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

SALDIRIDA KİMİN PARMAĞI VAR? Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), saldırının, Ukrayna özel servislerinin planlamasıyla düzenlendiğini öne sürdü. NAC’tan yapılan açıklamada, gözaltına alınan Trepova’nın, muhalif lider Aleksey Navalni’nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu ile de iş birliği yaptığı belirtildi. NAC, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

#4
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

Trepova'nın, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine karşı geçen yıl düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı belirtiliyor. 26 yaşındaki Darya Trepova’nın İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde olduğu belirtildi.

#5
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

KREMLİN: ARKASINDA UKRAYNA VAR Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Peskov, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Peskov, "Elbette, bu bir terör eylemi. Bu terör eyleminin planlaması sürecinde Ukrayna istihbaratının yer aldığına dair bilgiler var. Büyük ihtimal, Fomin'in suikastı ve terör eylemi arkasında Kiev rejimi var." ifadelerini kullandı. Başkent Moskova'da Ağustos 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıda Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina'nın da hayatını kaybettiğini anımsatan Peskov, söz konusu suikastın arkasında da Ukrayna'nın olduğunu belirtti.

#6
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

YARALI SAYISI 32'YE ÇIKTI- Rusya Sağlık Bakanlığı, patlamada yaralanan kişi sayısının 32'ye çıktığını duyurdu. Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüpheli Darya Trepova'nın gözaltına alındığı bildirildi. Rusya İçişleri Bakanlığı da Trepova'nın ifadesine yönelik görüntü yayınladı. Trepova, içinde patlayıcı bulunan heykelciği kafeye getirdiğini itiraf etti. NE OLMUŞTU? St. Petersburg'daki kafede bir kişi, gerçek ismi Maxim Fomin olan Rus blogger Vladlen Tatarskiy’e içine bomba yerleştirilmiş bir heykel hediye etmiş ve patlama meydana gelmişti. Fomin hayatını kaybetmişti.

#7
Foto - Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

DARYA TREPOVA KİMDİR? Rusya'daki terörle mücadele yetkilileri, patlamanın Ukrayna özel servisleri tarafından planlandığını ve Navalny Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'ndan çeşitli isimlerin olayın gerçekleşmesine yardım ettiğini öne sürdü. Üst düzey Rus yetkililer arasındaki yolsuzluğu araştıran ve kar amacı gütmeyen grup, şu anda Rusya'da dolandırıcılık ve mahkemeye saygısızlık iddiasıyla hapis cezasını çekmekte olan muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından kuruldu. Yetkililer Trepova'nın daha önce "yabancı ajan" ilan edilen ve Rusya'da yasaklanan grubun destekçisi olduğunu iddia etti.

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