2023-04-03 15:05:00 Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...
Rusya'da dün bir kafede bombalı saldırı meydana geldi. Dikkat çeken olayda blog yazarı,savaş muhabiri Vladlen Tatarsky hayatını kaybetmiş, 31 kişi yaralanmıştı. Rusya Soruşturma Komitesi, saldırının şüphelisi 'Melek yüzlü şeytan' lakaplı Darya Trepova'nın yakalandığı ve gözaltına alındığını aktarıldı. Trepova’nın annesi ve kız kardeşinin de sorguya çekildiği gelen bilgiler arasında... Darya Trepova kimdir?