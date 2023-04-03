Rusya'da bombalı saldırı: 'Melek yüzlü şeytan' Rusya'yı kana bulamıştı! Flaş gelişme: Darya Trepova...

Rusya, dün bir kafede meydana gelen patlama esnasında hayatını kaybeden savaş yanlısı blog yazarı Vladlen Tatarsky'nin ölümüne ilikin İlk gözaltının yapıldığını duyurdu. 26 yaşındaki Darya Trepova’nın daha önce ülkenin arananlar listesinde olduğu ve şu anda hapiste olan muhalif Alexei Navalny'nin destekçisi olduğu öne sürüldü. Rusya ayrıca patlamanın Ukrayna'nın önderliğinde gerçekleştirilen bir terör saldırısı olduğunu iddia etti. Rusya'nın St. Petersburg kentinde dün bir kafede meydana gelen patlamada Vladimir Putin yanlısı savaş muhabiri ve askeri blog yazarı Vladlen Tatarskiy hayatını kaybetti. Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, saldırının şüphelisi Darya Trepova adlı şahsın yakalanıp gözaltına alındığı belirtildi.