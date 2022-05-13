Rusya yüzde 95i'ni yok etti! Yaralarını sarmaya çalışıyorlar

Hastane, fabrika, spor merkezleri ile sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu Çernigiv, saldırılar sonrası normal hayata dönmeye çalışıyor. Yaralarını sarmaya çalışan kent sakinleri, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Soyadını vermek istemeyen Çernigiv şehri sakinlerinden Aleksey, saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü belirterek "Kentteki hastane, okul, fabrika ve binamızın yanındaki eczane vuruldu. Yakınımızdaki eczanede sıra vardı. Burada, çok sayıda insan öldü. Her yerde ceset parçaları ile doluydu. Saldırılar mart başında düzenlendi. İnsanlar soğuk havada dışarıda kaldı. Kabus yaşadık." dedi. Aleksey, anne babasının da saldırılarda yaralandığını belirterek "Eşimi ve çocuklarımı güvenli yere götürmüştüm. Ancak anne babam evde idi. Hayatta kaldıkları için çok şanslılar. Onları buradan çıkararak Almanya'ya gönderdim." diye konuştu. Saldırıda dairesinin kullanılmaz hale geldiğine dikkati çeken Aleksey, kendisinin genç olduğunu ve yeni bir daire için tekrar çalışacağını dile getirdi.