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Dünya
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Rusya yüzde 95i'ni yok etti! Yaralarını sarmaya çalışıyorlar

2022-05-13 14:56:59
Rusya yüzde 95i'ni yok etti! Yaralarını sarmaya çalışıyorlar

Rusya Çernigiv şehir merkezinin yüzde 95'ini yok etti. Rus saldırılarında evsiz kalan Ukrayna’nın Çernigiv şehri sakinleri yaralarını sararak, normal hayata dönmeye çalışıyor.

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Foto - Belarus sınırına yakın Ukrayna'nın eski kentlerinden biri olarak kabul edilen Çernigiv, Desna Nehri'nin kıyısında bulunmasıyla dikkati çekiyor. Söz konusu kent, mart ayının başında saldırılara maruz kalsa da Rus ordusunca ele geçirilemedi.

Belarus sınırına yakın Ukrayna'nın eski kentlerinden biri olarak kabul edilen Çernigiv, Desna Nehri'nin kıyısında bulunmasıyla dikkati çekiyor. Söz konusu kent, mart ayının başında saldırılara maruz kalsa da Rus ordusunca ele geçirilemedi. "Çernigiv kuşatması" olarak da anılan çatışmalarda, şehrin kenarlarında bulunan sivil altyapı kullanılmaz hale geldi.

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Foto - Hastane, fabrika, spor merkezleri ile sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu Çernigiv, saldırılar sonrası normal hayata dönmeye çalışıyor. Yaralarını sarmaya çalışan kent sakinleri, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Soyadını vermek istemeyen Çernigiv şehri sakinlerinden Aleksey, saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü belirterek

Hastane, fabrika, spor merkezleri ile sivillerin yaşadığı binaların vurulduğu Çernigiv, saldırılar sonrası normal hayata dönmeye çalışıyor. Yaralarını sarmaya çalışan kent sakinleri, saldırılar esnasında yaşadıklarını AA muhabirine anlattı. Soyadını vermek istemeyen Çernigiv şehri sakinlerinden Aleksey, saldırılarda çok sayıda sivilin öldüğünü belirterek "Kentteki hastane, okul, fabrika ve binamızın yanındaki eczane vuruldu. Yakınımızdaki eczanede sıra vardı. Burada, çok sayıda insan öldü. Her yerde ceset parçaları ile doluydu. Saldırılar mart başında düzenlendi. İnsanlar soğuk havada dışarıda kaldı. Kabus yaşadık." dedi. Aleksey, anne babasının da saldırılarda yaralandığını belirterek "Eşimi ve çocuklarımı güvenli yere götürmüştüm. Ancak anne babam evde idi. Hayatta kaldıkları için çok şanslılar. Onları buradan çıkararak Almanya'ya gönderdim." diye konuştu. Saldırıda dairesinin kullanılmaz hale geldiğine dikkati çeken Aleksey, kendisinin genç olduğunu ve yeni bir daire için tekrar çalışacağını dile getirdi.

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Foto - Aleksey,

Aleksey, "Bunu yapanların kafalarını hala anlamış değilim. Rus askerleri emirleri yerine getirmiş olabilir ancak evimizin yakınında askeri unsur bile yoktu. Vurulan yerde sivillerin yaşadığı binalar vardı. Olanlar, halkımıza yapılan soykırımdır." değerlendirmesinde bulundu. Aleksey'in eşi Yuliya da bazı akrabalarının Rusya'da yaşadıklarını söyleyerek "Akrabalarım, zombi gibi konuşuyor, anlattıklarımıza inanmıyor. Onlar, bize saldırmadıklarını, bizi koruduklarını söylüyor. Nasıl koruyorsunuz? Evim yok artık. Bizim korunmaya ihtiyacımız yoktu ki. Buraya kimseyi davet etmedik. Hayatımız, hayallerimiz çalındı." ifadelerini kullandı.

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Foto - Çernigiv Olimpik Eğitim ve Spor Merkezi Müdürü Andrey Volkov, merkeze bağlı stadyumun eski Sovyetler Birliği'nde uzaya çıkan ilk insan Yuriy Gagarin'in adını taşıdığına dikkati çekerek şunları söyledi:

Çernigiv Olimpik Eğitim ve Spor Merkezi Müdürü Andrey Volkov, merkeze bağlı stadyumun eski Sovyetler Birliği'nde uzaya çıkan ilk insan Yuriy Gagarin'in adını taşıdığına dikkati çekerek şunları söyledi: "Stadyum Gagarin adını taşıyor ancak burası da bombalandı. Buraya 13 Mart gecesi hava saldırısı düzenlendi, en az 6 hava bombası atıldı. Bunların 4'ü merkezimize isabet etti. Merkezimizin altyapısının yüzde 95'i yok edildi. Merkezde en az 2 kişi hayatını kaybetti. Savaş öncesi Avrupa standartlarına göre yeni bir stadyum inşa etme hayalim vardı. Şimdi ise hayalime daha yakınlaştım. Çünkü şimdi her şeyi sıfırdan inşa edeceğiz. Kentimiz bunu hakkediyor."

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