Rusya yine verdiği sözü tutumadı: Türkiye kararından caydı
Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz'de uzun zamandır ufak çaplı bir kriz yaşanıyor. Moskova yüzünden seferler yeniden iptal edilirken Türk tarafından kritik bir açıklama geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz'de uzun zamandır ufak çaplı bir kriz yaşanıyor. Moskova yüzünden seferler yeniden iptal edilirken Türk tarafından kritik bir açıklama geldi.
Haberdenizde'de yer alan habere göre, Trabzon ile Rusya arasında uzun yıllar sonra tekrar başlaması için çok çaba sarfedilen Ro-Ro hattında yine sorunlar çıktı.
Geçtiğimiz dönemlerde Trabzon ile Soçi arasında planlanan, fakat bir türlü başlayamayan seferler bu sefer de Trabzon ile Rusya’nın Novorossiyk kenti arasında organize edildi.
13 Temmuz’da yapılması planlanan ilk sefer güvenlik nedeniyle gerçekleştirilemezken, Şampiyon Trabzonspor adlı geminin gerekli yük ve operasyonel şartlar sağlanıncaya kadar Trabzon Limanı’nda bekletileceği öğrenildi.
49 standart TIR ve 30 küçük araç taşıma kapasitesine sahip gemiyle yapılacak düzenli seferlerin, Trabzon’un Karadeniz’deki lojistik gücünü artırması ve Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmine katkı sağlaması hedefleniyor.
Yerel basına konuşan Lider Line Gemi Operasyon Bölümü’nden İlyas Bulut, daha önce Trabzon ile Rusya’nın Soçi kenti arasında gerçekleştirilen Ro-Ro seferlerinin iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aksadığını, ticaretin sürdürülebilmesi amacıyla Novorossiysk hattını hayata geçirdiklerini söyledi.
Bulut, “İki ülke arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı önceki seferlerimizde aksaklık oldu. Daha sonrasında ticaret yapan insanlara yardımcı olmak açısından böyle bir sefer düzenlemeye karar verdik. Karadeniz’in buna ihtiyacı olduğunu düşündük. Seferler 12 Temmuz itibarıyla başlıyor. 49 standart TIR ve 30 tane binek araç kapasitemiz bulunuyor. Şoför arkadaşlar seyahatlerini gerçekleştirebilecekler ancak sadece yolcu alımı olmayacak” dedi.
Seferlerin dört gün aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirileceğini belirten Bulut, “4 gün aralıklarla seferlerimiz düzenlenecek. Bizim amacımız Karadeniz’i paylaşan iki ülke arasındaki ilişkileri ve ticaretimizi güçlendirmek” diye konuştu.
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