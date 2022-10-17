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Dünya
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Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

2022-10-17 23:31:37
Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında 218 esir takas edildi.

#1
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya tarafı 108 Ukraynalı kadını, Ukrayna tarafı aralarında sivillerinde bulunduğu 110 kişiyi serbest bıraktı.

#2
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna arasında 28 Şubat’tan bu yana en büyük mahkum takaslarından biri gerçekleşti.

#3
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 108 Ukraynalı kadının Ruslar tarafından serbest bırakıldığını ifade etti.

#4
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Yermak, "Bugün büyük çaplı bir esir takası gerçekleştirildi. Özellikle bizim için özel olan 108 kadını esaretten kurtardık. Bu, tamamı kadınlardan oluşan ilk takastı" ifadelerini kullanarak, serbest bırakılan kadınlardan 12'sinin sivil, geri kalanının ise askerlerden oluştuğunu belirtti.

#5
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 110 kişinin geri alındığı duyurularak, “Müzakereler neticesinde Şubat 2022'den beri Kiev rejimi tarafından tutulan 72’si denizci olmak üzere 110 kişi iade edildi” denildi.

#6
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Esir takasında Rusya tarafına Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova'nın önderlik ettiğini belirtildi.

#7
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

İşte eskir takasından görüntüler...

#8
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

İşte eskir takasından görüntüler...

#9
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

İşte eskir takasından görüntüler...

#10
Foto - Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

İşte eskir takasından görüntüler...

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