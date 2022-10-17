Rusya ve Ukrayna arasında esir takası

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ukrayna ile yapılan esir takası anlaşması doğrultusunda 110 kişinin geri alındığı duyurularak, “Müzakereler neticesinde Şubat 2022'den beri Kiev rejimi tarafından tutulan 72’si denizci olmak üzere 110 kişi iade edildi” denildi.