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Dünya
10
Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

2022-10-06 18:45:14
Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

#1
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv Oblastı'nda bulunan petrol depolarına Rus güçleri tarafından yapılan kamikaze dron saldırısı sonrası meydana gelen hasar görüntülendi.

#2
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#3
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

#9
Foto - Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu

İşte o görüntüler...

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