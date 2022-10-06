2022-10-06 18:45:14 Rusya, Ukrayna'nın petrol depolarını vurdu
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv Oblastı'nda bulunan petrol depolarına Rus güçleri tarafından yapılan kamikaze dron saldırısı sonrası meydana gelen hasar görüntülendi.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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