Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Eğer biri görüyorsa, sorun değil, satamayız çünkü mevcut değil, ancak genel olarak, ortaklarla kararlaştırılmayan konuları açıkça tartışmıyoruz. Bu yüzden kamuoyuna açıklama yapıp hiçbir şey almamak yerine kapalı kapılar ardında çalışıp sonuç almayı tercih ediyoruz. Bu konuda, askerlerimizin hem KİRPİ hem de Cobra’ya sahip olmaktan mutlu olduklarını söyleyebilirim ve Türk şirketlerinin Ukrayna ile işbirliğinde faydalı olacaklarını umuyoruz.”