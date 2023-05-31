2023-05-31 19:40:45 Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar
Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Büyükelçi Bodnar, Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedarikleri üzerine önemli gelişmeleri aktardı! Türkiye yapımı KIRPI ve KOBRA zırhlı araçların Ukrayna’ya teslim edildi. Bodnar, Ukrayna, Türkiye’den farklı zırhlı araç talepleri mi var, Türkiye’den tedarik etmekte zorlandığınız savunma ürünleri var mı? gibi sorulara cevap geldi.