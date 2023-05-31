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Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

2023-05-31 19:40:45
Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu! Büyükelçi Bodnar, Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedarikleri üzerine önemli gelişmeleri aktardı! Türkiye yapımı KIRPI ve KOBRA zırhlı araçların Ukrayna’ya teslim edildi. Bodnar, Ukrayna, Türkiye’den farklı zırhlı araç talepleri mi var, Türkiye’den tedarik etmekte zorlandığınız savunma ürünleri var mı? gibi sorulara cevap geldi.

#1
Foto - Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Defence Turk’ün gündeme dair olan sorularını yanıtladı. Büyükelçi Bodnar, Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedarikleri üzerine açıklamalarda bulunudu. Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum...

#2
Foto - Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Defence Turk'te sorulan soru: “Biliyoruz ki Ukrayna, İran yapımı kamikaze İHA’larına ve Rus seyir füzelerine karşı hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Düşük irtifa hava savunma sistemleri gibi Sungur ve Korkut gibi sistemlerin Ukrayna’ya tedariki gündemde mi?”

#3
Foto - Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Vasyl Bodnar: “İnanması zor olabilir, Ukrayna şimdi çok büyük bir hayvanat bahçesi, biz buna farklı uçaksavar ve hava savunma sistemlerinin hayvanat bahçesi diyoruz. Basit makineli tüfeklerden, İHA’lara ve alçaktan uçan tehditlere karşı kullanılan sistemlere, hatta Patriot sistemlerine kadar her şey mevcut. Savaşın başlangıcında kendi savunma sanayimiz, Rus saldırılarının ilk dalgalarını durduran birçok ekipman sağladı. Kiev çevresinde üstünlüklerini engelleyebildik ve onlara izin vermedik.

#4
Foto - Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Şu anda başka ortaklarla da çalışıyoruz ve piyasada mevcut olan tüm olasılıkları dikkate alıyoruz. Türk tarafı karar verirse, satın almak, test etmek ve savaş koşullarında olasılıklarını değerlendirmek için hazır olacağız. Teknik parametreleri elde etmek kadar önemli olan şey, savunma kabiliyetimizi nasıl kullandığımız, olası saldırılardan nasıl korunduğumuz vb. konuları anlamaktır. Henüz savaş koşullarında test edilmeleri gerekiyor ve tedarik edilirse yeterince test edileceklerine ve sonuçların sizin belirttiğiniz gibi olacağına inanıyoruz.”

#5
Foto - Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Diğer bir soru ise; “Türkiye, savaş sırasında Ukrayna’ya askeri ve sivil yardım sağladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Türkiye yapımı KIRPI ve KOBRA zırhlı araçların Ukrayna’ya teslim edildiği görülüyor. Ukrayna, Türkiye’den farklı zırhlı araç talepleri mi var, Türkiye’den tedarik etmekte zorlandığınız savunma ürünleri var mı?”

#6
Foto - Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye: Ukrayna’nın Türkiye’den savunma tedariklerinde son durum, kritik detaylar

Eğer biri görüyorsa, sorun değil, satamayız çünkü mevcut değil, ancak genel olarak, ortaklarla kararlaştırılmayan konuları açıkça tartışmıyoruz. Bu yüzden kamuoyuna açıklama yapıp hiçbir şey almamak yerine kapalı kapılar ardında çalışıp sonuç almayı tercih ediyoruz. Bu konuda, askerlerimizin hem KİRPİ hem de Cobra’ya sahip olmaktan mutlu olduklarını söyleyebilirim ve Türk şirketlerinin Ukrayna ile işbirliğinde faydalı olacaklarını umuyoruz.”

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