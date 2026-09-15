Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Verşinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız” dedi. Burada hangi planlamalar var? Akkuyu’daki hisse devriyle ilgili son durum nedir? Ayrıca yakın dönemde sona erecek Mavi Akım ve TürkAkım sözleşmeleri konusunda beklentileriniz neler?" sorusuna cevap verdi. Verşinin Rusya'nın Akkuyu'dan sonra Türkiye'den o iki projeyi istediğini belirtti. İşte Verşinin'in cevabı: