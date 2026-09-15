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Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

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Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Türkiye ile Moskova arasındaki ilişkilere dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Cumhuriyet'e konuşan Verşinin, S-400 sorusunu yanıtsız bırakarak, “Türkiye, kilit ve güvenilir bir ortağımız olagelmiştir ve öyle olmayı da sürdürmektedir” dedi.

#2
Foto - Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Verşinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışıyla birlikte yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız” dedi. Burada hangi planlamalar var? Akkuyu’daki hisse devriyle ilgili son durum nedir? Ayrıca yakın dönemde sona erecek Mavi Akım ve TürkAkım sözleşmeleri konusunda beklentileriniz neler?" sorusuna cevap verdi. Verşinin Rusya'nın Akkuyu'dan sonra Türkiye'den o iki projeyi istediğini belirtti. İşte Verşinin'in cevabı:

#3
Foto - Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, yalnızca büyük bir enerji tesisi değil, fiilen Türkiye için yeni bir teknolojik seviyeye geçiş, yani ülkenin kendi nükleer enerjisini tesis etmesi anlamına geliyor. Rusya ve ROSATOM’un bu köklü sürece katkı sağlayabilmesinden memnuniyet duyuyoruz.

#4
Foto - Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Bugün birincil vazifemiz, ilk güç ünitesinin bu yılın sonuna kadar devreye alınmasını temin etmektir. İlerleyen süreçte, bilindiği üzere, Türkiye'de Sinop'ta ve Trakya'da iki nükleer güç santralinin daha inşa edilmesi planlanmaktadır.

#5
Foto - Rusya niyetini belli etti: Türkiye'den orayı istedi

Doğalgaz, petrol ve kömürün kesintisiz sevkiyatını ve transitini gerçekleştirerek geleneksel enerji kaynakları alanındaki ikili işbirliğimizi de sürdürüyoruz. Türkiye, kilit ve güvenilir bir ortağımız olagelmiştir ve öyle olmayı da sürdürmektedir.

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