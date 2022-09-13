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Dünya
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Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe

2022-09-13 15:35:21
Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor ,Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe

Rus hava kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Slavyansk, Konstantinovka, Artyömovsk (Bahmut), Kurdyumovka yerleşim birimlerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici konuşlandığı noktaları vurduğunu ifade eden Konaşenkov, bunların dışında Mıkolayiv bölgesinde Murahovka, Bereznegotovo yerleşim birimlerinde, Zaporijya bölgesinde Balabino yerleşim yerinde ve Harkiv’de Ukrayna birliklerini ateş altına aldıklarını aktardı.

#2
Foto - Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe

Konaşenkov, “Bu saldırılarda Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların günlük kayıpları 800 ölü ve yaralıyı geçti.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe

Rus hava muharebe taktik birlikleri, füze ve topçu birliklerinin de Donetsk bölgesinde Serebryanka, Verhnekamenskoye, İvano-Daryevka, Veseloye, Soledar, Zaytsevo ve Pavlovka, Zaporijya bölgesinde Uspenovka ve Gulyaypole’de, Mıkolayiv bölgesinde Şirokoye, Kiselövka ve Novogrigorovka’da 19 komuta merkezini vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde Oçakov yerleşim birimi yakınında Rus uçaklarının Ukrayna hava kuvvetlerine ait Mi-8 model helikopteri düşürdüğünü bildirdi.

#4
Foto - Rusya duyurdu! Ukrayna'ya ağır darbe

Konaşenkov, “Ukrayna’da bugüne kadar 293 uçak, 154 helikopter, 1944 insansız hava aracı, 374 hava savunma füze sistemi, 4 bin 900 tank ve zırhlı araç, 834 çok namlulu roketatar, 3 bin 385 obüs ve havan topu, 5 bin 506 özel askeri araç imha edildi.” ifadelerini kullandı.

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