Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Oğuz, “Satmasak bir süre sonra emekli edecektik bu ürünleri. Hurdaya ayırmaktansa ihtiyacı olan birine satıyoruz. Yaklaşık 30 yıl uzun bir süre. Bu tür silahların artık hurdaya ayrılması gereken noktaya gelmesi normal” değerlendirmesinde bulundu. Eski sistemlerin imhasının da maliyetli olduğuna dikkati çeken Oğuz, satış sayesinde Türkiye’nin hem gelir elde edeceğini hem de imha maliyetinden kurtulacağını ifade ederek, “Hibe etmiyoruz. Satarak hem gelir elde ediyoruz hem de imha maliyetinden kurtuluyoruz. Her bir imha işleminin bir maliyeti ve riski var” diye konuştu. M270 satışının Türkiye-Rusya ilişkilerine etkisini de değerlendiren Oğuz, Moskova’nın satıştan rahatsız olabileceğini ancak bunun iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak nitelikte olmadığını ifade etti. Oğuz, “Rusya elbette rahatsız olacaktır. 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri vermemizi istemezler. Ancak bunlar ilişkileri bozacak nitelikte stratejik ürünler değil” dedi.