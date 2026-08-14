Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Satışın Türkiye’nin envanterinde bulunan eski sistemleri değerlendirmesi açısından da önemli olduğunu söyleyen Oğuz, “Biz envanterimizde modernizasyon yapmak istiyoruz, Ukrayna’da kendilerine silah almak istiyor. Alan memnun, satan memnun. Sıradan bir satış” dedi. Oğuz, Türkiye’nin Ukrayna’ya daha önce de savunma ürünleri sattığını hatırlattı. Türkiye’nin savaş öncesinde Ukrayna’ya Bayraktar TB2 gibi sistemler ihraç ettiğini belirten Oğuz, M270 satışının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. M270 sistemlerinin satışının Türkiye açısından ekonomik avantaj da sağlayacağını belirten Oğuz, söz konusu ekipmanların ilerleyen dönemde zaten emekliye ayrılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.