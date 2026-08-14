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Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Savunma uzmanı Turan Oğuz, Türkiye'nin envanterinden çıkarmak istediği füze ve roket sistemleriyle ilgili Ukrayna'yla yaptığı görüşmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türkiye, savunma envanterini modernize etmek için yaklaşık 30 yıldır kullandığı bazı ABD menşeli topçu roket sistemlerini Ukrayna’ya satmaya hazırlanıyor. Satış için gerekli ABD onay süreci başlatılırken, mühimmatların Ukrayna’ya devredilmesi planlanıyor.

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Foto - Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

ABD Dışişleri Bakanlığının Kongre’ye yaptığı bildirimde, Türkiye’nin 2 bin 524 adet M26 ve 47 bin adet M509A1 203 mm DPICM mühimmatı ile 12 M270 fırlatıcıyı Ukrayna’ya kalıcı olarak transfer etmek istediği belirtildi.

#3
Foto - Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

ABD menşeli sistemlerin üçüncü bir ülkeye satışı için Washington’un onayı gerekirken, Kongre’nin bildirimi incelemek için 30 günlük süresi bulunuyor. Söz konusu süre 3 Ağustos itibarıyla başladı. Gerekli onayın çıkmasının ardından transferin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Satış talebini gazetemize değerlendiren savunma uzmanı Turan Oğuz, “Biz zaten bu tür silahları yerli ve millî olarak yapabiliyoruz. Bu tür silahlarda kimseye ihtiyacımız yok” dedi.

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Foto - Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Oğuz, Türkiye’nin 1990’ların başında tedarik ettiği sistemlerin artık modernizasyon ve envanter yenileme sürecinde değerlendirilmesinin doğal olduğunu belirtti.

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Foto - Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Satışın Türkiye’nin envanterinde bulunan eski sistemleri değerlendirmesi açısından da önemli olduğunu söyleyen Oğuz, “Biz envanterimizde modernizasyon yapmak istiyoruz, Ukrayna’da kendilerine silah almak istiyor. Alan memnun, satan memnun. Sıradan bir satış” dedi. Oğuz, Türkiye’nin Ukrayna’ya daha önce de savunma ürünleri sattığını hatırlattı. Türkiye’nin savaş öncesinde Ukrayna’ya Bayraktar TB2 gibi sistemler ihraç ettiğini belirten Oğuz, M270 satışının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. M270 sistemlerinin satışının Türkiye açısından ekonomik avantaj da sağlayacağını belirten Oğuz, söz konusu ekipmanların ilerleyen dönemde zaten emekliye ayrılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

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Foto - Rusya çıldıracak: Türkiye 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri o ülkeye veriyor

Oğuz, “Satmasak bir süre sonra emekli edecektik bu ürünleri. Hurdaya ayırmaktansa ihtiyacı olan birine satıyoruz. Yaklaşık 30 yıl uzun bir süre. Bu tür silahların artık hurdaya ayrılması gereken noktaya gelmesi normal” değerlendirmesinde bulundu. Eski sistemlerin imhasının da maliyetli olduğuna dikkati çeken Oğuz, satış sayesinde Türkiye’nin hem gelir elde edeceğini hem de imha maliyetinden kurtulacağını ifade ederek, “Hibe etmiyoruz. Satarak hem gelir elde ediyoruz hem de imha maliyetinden kurtuluyoruz. Her bir imha işleminin bir maliyeti ve riski var” diye konuştu. M270 satışının Türkiye-Rusya ilişkilerine etkisini de değerlendiren Oğuz, Moskova’nın satıştan rahatsız olabileceğini ancak bunun iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak nitelikte olmadığını ifade etti. Oğuz, “Rusya elbette rahatsız olacaktır. 165 kilometre menzilli füzeleri, 80 kilometre menzilli roketleri vermemizi istemezler. Ancak bunlar ilişkileri bozacak nitelikte stratejik ürünler değil” dedi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Sen o silahları Ukrayna'ya verirsen Rusya'da boynunana sarılıp aferin iyi yaptın demez. Bununda muhakkak bi ceremesi olur...

Cabbar

Rusya ile Savaşta olan ukraynaya silah vermek, rusya düşmanlığını kabul etmektir. Bir taraftan arabuluculuk yapıp diğer taraftan ukraynaya silah vermek pek akıllıca bir iş değildir.
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