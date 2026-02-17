ABD'li uzman: Donald Trump İran konusunda tarihi bir hata yapabilir

Ancak her senaryo, misilleme ve bölgesel tırmanma riskini beraberinde getiriyor. İran’ın doğrudan konvansiyonel karşılık vermek yerine vekil güçler üzerinden Irak ve Suriye’deki ABD unsurlarını hedef alabileceği, Körfez’de füze ve İHA saldırılarını artırabileceği ya da Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini tehdit edebileceği belirtiliyor. Bu tür bir tırmanma, yalnızca askeri değil, küresel enerji piyasaları açısından da ciddi sonuçlar doğurabilir.