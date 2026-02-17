ABD'li uzman: Donald Trump İran konusunda tarihi bir hata yapabilir

Analize göre askeri güç konuşlandırması tek başına saldırı anlamına gelmek zorunda değil. Güç gösterisi; caydırıcılık sağlamak, müttefikleri güvence altına almak ve üsleri korumak için kullanılabilir. Füze savunma sistemlerinin güçlendirilmesi, insansız hava araçlarına karşı koruma ve deniz güvenliği faaliyetleri, doğrudan saldırı olmaksızın da stratejik mesaj verebilir. Kass, “itidal” yaklaşımının zayıflık değil, seçici güç kullanımı olduğunu savunuyor. ABD’nin askeri kapasitesini refleksif biçimde değil, doğrudan ve yakın tehditlere karşı, net hedeflerle kullanması gerektiğini vurguluyor.