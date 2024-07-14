Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

9K720 İskander, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskander'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.Füzenin, 2020 yılına kadar eski OTR-21 Toçka sistemlerinin yerini alması planlanıyor.