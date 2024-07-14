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Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

2024-07-14 20:37:54
Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Rusya, Ukrayna'da Almanya üretimi IRIS-T Hava Savunma Füze Sistemi ile TRML-4D Arama Radarı’nı İskender balistik füzesi kullanarak avladı.

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Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Almanya’nın Ukrayna Ordusu’nun kullanımına sunduğu IRIS-T Hava Savunma Füze Sistemi bataryasının bileşenlerinin bazıları, Rusya’nın Iskander Taktik Balistik Füzesi ile gerçekleştirdiği saldırıda imha edildi. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre saldırıda; IRIS-T Karadan Havaya Füze Sistemi Lançeri, TRML-4D Arama Radarı ile Ukrayna Hava Kuvvetleri personeli vuruldu.

#2
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Bataryanın vuruluş anı, Rusya’ya ait bir insansız hava aracı tarafından da görüntülendi. Oldukça düşük kaliteli İHA görüntülerine göre saldırıda kullanılan Iskander balistik füzesi, yüksek patlayıcılı parçacıklı harp başlığına sahipti.

#3
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Alman DIEHL tarafından üretilen IRIS-T SLM hava savunma sistemi, IRIS-T havadan havaya füzesinin yerden atılacak şekilde büyütülmüş ve modifiye edilmiş hali. Daha büyük bir roket motoruna sahip olan IRIS-T SLM, 40 kilometre menzilde ve 20 km irtifadaki hedeflere karşı etkili olabilmekte.

#4
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

IRIS-T SLM hava savunma sisteminin füzeleri aktif radar arayıcı başlığa ve ara safha veribağı güdümüne sahip ve 250km menzilli çok fonksiyonlu TRML-4D AESA radarı tarafından güdümlendiriliyor.

#5
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

İskender füzesi!

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Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

9K720 İskander, Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskander'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.Füzenin, 2020 yılına kadar eski OTR-21 Toçka sistemlerinin yerini alması planlanıyor.

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Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

İskander OTRK'nın geliştirilmesine KPSS Merkez Komitesi ve SSCB Bakanlar Konseyinin 12.21.1988, № 1452-294 "Iskander OTRK'nin yaratılmasına yönelik geliştirme çalışmalarının başlangıcı hakkında" kararnamesine uygun olarak başlandı, sonuç olarak, SSCB Bakanlar Kurulu Başkanlığı Askeri-Sanayi Komisyonu'na Oka OTRK yerine bir füze sistemi oluşturma ihtiyacını kanıtlayan ve ABD Orta Menzilli ve Daha Kısa Menzilli Füzelerin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Antlaşma hükümlerine tabi olmadığını söyleyen, KBM (Makine Mühendisliği Tasarım Bürosu) baş tasarımcısı S.P. Nepobedimıy`ın kişisel çabaları dahil 11 Ekim 2011'de, güncellenmiş İskender-M füze sisteminin yeni savaş ekipmanı ile test edilmesinin ilk aşaması tamamlandı. İskender-M kompleksinin 9M723 füzesi, yeni bir korelasyon rehberlik sistemi ile donatılmıştır.

#8
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

İSKENDER FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR, ÖZELLİKLERİ NELER?

#9
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

İskender füzesi harekat menzili 50-500 km arasında olduğu öngörülüyor.

#10
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Konvansiyonel savaş başlıkları ile düşmanın harekat teşkilatının derinliklerindeki küçük boyutlu ve alan hedefleri ile çatışmak için tasarlanmıştır. Taktik nükleer silahlar için bir teslimat aracı olabileceği varsayılıyor.

#11
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Büyük olasılıkla hedefler: hava savunma sistemleri, füze savunma sistemleri, komuta merkezleri ve iletişim merkezleri ,havaalanlarında uçaklar ve helikopterler ,kritik altyapı (depolar, köprüler vb.) birlik ve teçhizat konsantrasyonları (yürüyüşteki sütunlar, teçhizat için depolama alanları, vb.) operasyonel-taktik füze sistemleri ,tümen topçu: çoklu fırlatma roket sistemleri, uzun menzilli topçu ,gemiler (hareketli bir geminin koordinatlarının kıyı gemi karşıtı komplekslerinin veya AWACS uçağının radarından iletilmesiyle radyo iletişimi yoluyla füzenin harici kontrolünü gerektirir)

#12
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Savaş özellikleri Olası dairesel sapma: 10–30 m (kullanılan yönlendirme sistemine bağlı olarak); 5–7 m ("Iskander-M" korelasyon güdümlü bir füze kullanarak)., Füze fırlatma ağırlığı: 3800 kg., Savaş başlığı ağırlığı: 480 kg., Uzunluk 7,3 m., Çap 920 mm.

#13
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Yörüngenin ilk bölümünden sonra roket hızı: 2100 m/s[21]. Uçuş sırasında maksimum aşırı yükler 20-30G'dir (roket uçuş sırasında hem yükseklik hem de uçuş yönünde manevralar). Maksimum yörünge yüksekliği - 100 km'den fazla. Minimum hedef vuruş aralığı: 50. Maksimum hedef imha menzili: 500 km İskender-K (2500 km'ye kadar P-500 seyir füzesi ile).

#14
Foto - Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Rehberlik: INS, GLONASS, optik arayıcı. İlk füzeyi fırlatma süresi: 4-16 dakika. Fırlatmalar arasındaki aralık: 1 dakika (iki füzeli bir 9P78 fırlatıcı için). Çalışma sıcaklığı aralığı: −50 °C ila 50 °C Hizmet ömrü: sahada 3 yıl olmak üzere 10 yıl. Kaynak: SavunmaSanayiST.com

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