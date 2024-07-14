Rusya, Alman hava savunma sistemini avladı

Büyük olasılıkla hedefler: hava savunma sistemleri, füze savunma sistemleri, komuta merkezleri ve iletişim merkezleri ,havaalanlarında uçaklar ve helikopterler ,kritik altyapı (depolar, köprüler vb.) birlik ve teçhizat konsantrasyonları (yürüyüşteki sütunlar, teçhizat için depolama alanları, vb.) operasyonel-taktik füze sistemleri ,tümen topçu: çoklu fırlatma roket sistemleri, uzun menzilli topçu ,gemiler (hareketli bir geminin koordinatlarının kıyı gemi karşıtı komplekslerinin veya AWACS uçağının radarından iletilmesiyle radyo iletişimi yoluyla füzenin harici kontrolünü gerektirir)