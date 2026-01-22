Rusların Türkiye ile ilgili dertleri ortaya çıktı
Rus basınında "Rusya vatandaşlarının Türkiye'ye dair dertleri" şeklinde bir haber yayımlandı. Haberde ilginç detaylar yer aldı.
K. Pravda'nın derlemesine göre, Türkiye’de yaşayan birçok Rus, bavulunu artık Rusya'ya değil, Rusya'dan Türkiye'ye dönüşte dolduruyor. Bir yandan Türkiye'de artan fiyatlar, diğer yanda bulunmayan bazı ürünler "tersine bavul ticareti" yarattı. Haberde "1990’larda Türkiye’den Rusya’ya ucuz tekstil taşınırdı. O dönem bitti. Bugün Türkiye’de tekstil pahalı. Turistler genelde sadece hediyelik alıyor. Türkiye’de yaşayan Ruslar ise tam tersine, memleketten buraya çok şey getiriyor" deniliyor.
Ruslar "İstanbul, Antalya ve Alanya gibi şehirlerde Rus mağazaları var ama Ankara’da neredeyse yok. Olanlar da Gürcistan üzerinden geliyor ve çok pahalı" diyor.
Balık ve reçel konusu da öne çıkıyor. Haberde şu izlenimler aktarılıyor: "Türkiye dört denizle çevrili ama balığı neredeyse sadece kızartarak tüketiyorlar. Bu yüzden Ruslar her çeşit balık konservesi, tütsülenmiş uskumru, ringa balığı ve kurutulmuş balık getiriyor. Türkiye’de çok sayıda meyve ve sebzeden reçel yapılıyor ama siyah frenk üzümü, kuşburnu, bektaşi üzümü ve ahududu yok. Üstelik reçeller aşırı şekerli. Bu yüzden Rusya’dan birkaç büyük kavanoz reçel taşımak alışkanlık haline gelmiş."
Rusların bazıları için çay da sorun. "Türkiye’de iyi siyah çay bulmak zor. Karadeniz’in Rize bölgesinde üretilen Türk çayı sadece özel çift demliklerle hazırlanabiliyor, normal kaynar suyla demlenmiyor. Doğu bölgelerde “kaçak” denilen Seylan çayı satılıyor ama çok koyu içildiği için pek sevilmiyor. Bu nedenle Ruslar kendi çaylarını da yanlarında getiriyor" deniliyor.
İlaç ve kozmetik de Ruslar için önemli. K. Pravda, "Türkiye’de bazı ilaçlar ucuz olsa da bazı antiseptikler ve mide bağırsak ilaçları gibi birçok ürün bulunmuyor. Bu yüzden Rusya’dan stok yapılıyor. Reçeteli ilaçlar için Türkçe çevirili reçete gerekiyor. Kozmetikte de Rus doğal ürünleri tercih ediliyor. Fondötenler, cilt bakım ürünleri ve şifalı çamur maskeleri özellikle rağbet görüyor" diyor.
Tekstilde de durum tersine döndü. Rus tekstili en az Türk ürünleri kadar kaliteli ama yüzde 30–50 daha ucuz. Bu yüzden Ruslar çarşaf, nevresim ve havluları da bavullara dolduruyor. Yerel halk için en değerli hediyelerden biri ise gerçek kehribar. Türkler onu neredeyse altın gibi görüyor.
