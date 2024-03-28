Rusların TB2 SİHA'ları kör etme girişimi sonuçsuz kaldı! Olayın şokunu atlatamayan Avrupa ülkesinden sürpriz Türkiye çıkışı

Olszowska, "Polonya ve Avrupa'nın güvenlik hedefi, Kiev'in kazanması ve Ukrayna'nın işgal ettiği tüm toprakları geri almasıdır." dedi. Yüzlerce insanın, 2021'de Belarus'tan Polonya'ya yasa dışı girmeye çalışmasının ardından yaşanan göç krizini hatırlatan Olszowska, bu krizde Türkiye'nin oynadığı önemli rolü şöyle anlattı: "Mesele mültecileri (Polonya'nın) kabul etmemesi değildi. Sonuçta Ukrayna'da savaş patlak verdikten sonra Polonya, yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalıyı kabul etti ancak bunlar sınırı yasa dışı yollardan geçmedi. Polonya-Belarus sınırında durum farklıydı, burada Rusya ve Belarus'un kasıtlı eylemleriyle mülteci grupları toplandı ve sınırı geçmeye zorlandı. Türkiye'nin attığı adımlar sayesinde bu göç yolu engellenerek Polonya'nın güvenliğini tehdit edecek eylemler dengelendi. Türkiye, Polonya için hayati önem taşıyan güvenlik düzenlemesinin parçasıdır." Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2022'den çok önce, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakıyla başladığını anlatan Olszowska, "Burada Kırım Tatarlarının kaderine isyan eden ve Kırım'ın Ukrayna'ya ilhak edilmesi çağrısında bulunan Türkiye'nin sesi çok önemlidir." dedi.