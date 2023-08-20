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Teknoloji-Bilişim
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Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

2023-08-20 23:59:51
Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Uzun yıllar sonra Ay yüzeyine uzay aracı indirmeyi planlayan Rusya bu amacına ulaşamadı.

#1
Foto - Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

#2
Foto - Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Roscosmos’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25’le iletişimin kesildiği belirtildi.

#3
Foto - Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı.” denildi.

#4
Foto - Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

#5
Foto - Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

#6
Foto - Rusların ay macerası hüsranla sonuçlandı

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

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