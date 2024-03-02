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Dünya
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Rusları alarma geçiren saldırı!

2024-03-02 14:08:57
Rusları alarma geçiren saldırı!

Rusya’nın Ukrayna’daki “nazizmi bitirmek için” yürüttüğü savaş devam ediyor.

#1
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Rus ordusunun saldırıları ve Ukrayna’nın misillemelerinde şimdiye de yüzlerce sivil hayatını kaybetti.

#2
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Yaşanan çatışmalar sırasında sivil yerleşim yerleri oldukça zarar görürken, Rusya’dan gelen son görüntüler sivil bölgelerin yaşadığı tehlikeyi gözler önüne serdi.

#3
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Krasnogvardeisky bölgesinde bugün bir patlama meydana geldi.

#4
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Drone saldırısı sonrasında hasar gören konut binası basın birimleri tarafından böyle görüntülendi.

#5
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

#6
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#7
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#8
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#9
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#10
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#11
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#12
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#13
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

#14
Foto - Rusları alarma geçiren saldırı!

Olay yerinden görüntüler...

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