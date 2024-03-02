2024-03-02 14:08:57 Rusları alarma geçiren saldırı!
Rusya’nın Ukrayna’daki “nazizmi bitirmek için” yürüttüğü savaş devam ediyor.
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Rusya’nın Ukrayna’daki “nazizmi bitirmek için” yürüttüğü savaş devam ediyor.
Rus ordusunun saldırıları ve Ukrayna’nın misillemelerinde şimdiye de yüzlerce sivil hayatını kaybetti.
Yaşanan çatışmalar sırasında sivil yerleşim yerleri oldukça zarar görürken, Rusya’dan gelen son görüntüler sivil bölgelerin yaşadığı tehlikeyi gözler önüne serdi.
Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Krasnogvardeisky bölgesinde bugün bir patlama meydana geldi.
Drone saldırısı sonrasında hasar gören konut binası basın birimleri tarafından böyle görüntülendi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
Olay yerinden görüntüler...
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