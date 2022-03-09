2022-03-09 16:05:31 Ruslar Ukrayna'da resmen perişan oldu
Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş 14'üncü gününe girerken bölgede çatışmalar iyice şiddetlendi.
Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş 14'üncü gününe girerken bölgede çatışmalar iyice şiddetlendi.
Öte yandan bölgeden gelen son görüntüler işgalci Rus güçlerinin yaşadıkları ağır bozgunu gözler önüne serdi.
Ukrayna'dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken ve kısa sürede adından söz ettiren Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova, Ukrayna Ordusu tarafından Çernihiv bölgesinde imha edilen Rus zırhlılarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde Rus zırhlı araçlarının bataklıklara saplandığı ve vurularak kullanılamaz hale geldiği görüldü.
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