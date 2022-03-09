  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
4
Ruslar Ukrayna'da resmen perişan oldu

2022-03-09 16:05:31
Ruslar Ukrayna'da resmen perişan oldu

Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş 14'üncü gününe girerken bölgede çatışmalar iyice şiddetlendi.

#1
Foto - Öte yandan bölgeden gelen son görüntüler işgalci Rus güçlerinin yaşadıkları ağır bozgunu gözler önüne serdi.

Öte yandan bölgeden gelen son görüntüler işgalci Rus güçlerinin yaşadıkları ağır bozgunu gözler önüne serdi.

#2
Foto - Ukrayna'dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken ve kısa sürede adından söz ettiren Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova, Ukrayna Ordusu tarafından Çernihiv bölgesinde imha edilen Rus zırhlılarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ukrayna'dan yaptığı yayınlarla dikkat çeken ve kısa sürede adından söz ettiren Kırımlı Gazeteci Gülsüm Khalilova, Ukrayna Ordusu tarafından Çernihiv bölgesinde imha edilen Rus zırhlılarının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

#3
Foto - Görüntülerde Rus zırhlı araçlarının bataklıklara saplandığı ve vurularak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Görüntülerde Rus zırhlı araçlarının bataklıklara saplandığı ve vurularak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Ayçiçek yağında fiyatların düşeceği tarihi açıkladı!
Ekonomi

Ayçiçek yağında fiyatların düşeceği tarihi açıkladı!

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, Türkiye'nin ayçiçek yağında bir stok sıkıntısı çekmediğini belirterek, "2-3 günde bir ürünün stoku..
CHP’li Aylin Nazlıaka’dan skandal sözler: İlkokuldan itibaren bakın neyin eğitimini vereceklermiş!
Gündem

CHP’li Aylin Nazlıaka’dan skandal sözler: İlkokuldan itibaren bakın neyin eğitimini vereceklermiş!

CHP zihniyetinin ‘kirli’ anlayışı her alanda devam ediyor. Bir televizyon programına bağlanan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, psik..
Yunanistan'ın ölüme ittiği 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gündem

Yunanistan'ın ölüme ittiği 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 17 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik eki..
Unutkanlığı engelleyen, akıl sağlığı ve zihni geliştiren yöntemler
Aktüel

Unutkanlığı engelleyen, akıl sağlığı ve zihni geliştiren yöntemler

Ruh sağlığımız, fiziksel sağlığımızın iyi olmasıyla bağlantılıdır. depresif ruhsal durumlarda nihayetinde unutkanlık yakınmalarının ortaya ç..
MMU bombası patladı! İstiklal ve istikbal uğrunda...
Gündem

MMU bombası patladı! İstiklal ve istikbal uğrunda...

Savunma alanında büyük bir önem taşıyan 5’inci nesil avcı uçağı MMU'nun yeni tanıtım videosu beğeni topladı.
Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...
Medya

Bildiğiniz bütün isimleri unutun! AK Parti'nin en büyük iki rakibi...

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki bugünkü köşe yazısında 2023 seçimlerine giderken, AK Parti’nin en büyük iki rakibinin tarım ürünleri ve halk..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay