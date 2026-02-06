Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor
Embraer, Singapur Havacılık Fuarı’nda yaptığı duyuruyla C-390 Millennium askerî nakliye uçağının Orta Asya’daki ilk müşterisinin Özbekistan Cumhuriyeti olduğunu resmen doğruladı. Rus yapımı Il-76 ve An-26 tipi uçakların yerini alması beklenen bu modern platform, Özbekistan’a stratejik lojistik operasyonlarda ve afet müdahalelerinde benzersiz bir hız ve kapasite kazandıracak. 26 tona kadar yük taşıyabilen ve NATO standartlarıyla uyumlu olan C-390’ın bu tercihi, bölgedeki savunma dengelerinde Batılı sistemlerin ağırlığının arttığını gösteriyor.