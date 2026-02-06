Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor

Brezilya Hava Kuvvetleri’nde 2019 yılında hizmete giren, ardından 2023 yılında Portekiz ve 2024’te Macaristan tarafından tedarik edilen C-390 Millennium, yüzde 93 görev yetenek oranı ve yüzde 99’un üzerinde görev tamamlama oranı gösterdi. C-390, 26 tona kadar yük taşıyabiliyor, 470 knot hızla uçabiliyor ve sıkıştırılmış toprak veya çakıl gibi geçici ya da stabilize edilmemiş pistlerden operasyon yapabiliyor. Uçak; asker ve kargo taşımacılığı, tıbbi tahliye, yangın söndürme, arama ve kurtarma ile insani yardım operasyonları gibi çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. KC-390 konfigürasyonunda ise hem tanker hem de alıcı olarak havadan yakıt ikmali yapabiliyor.