  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Piyasalar Perşembeye kilitlendi: Merkez Bankası İstanbul’da vitrine çıkıyor! Suudi Arabistan’a kapağı atan En-Nesyri’den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak sözler Yememiş içmemiş, bütün sırları ABD’ye sızdırmışlar! Savunma sanayiinden üç kritik isim tasfiye edildi Doğu Karadeniz'de Sessiz tehlike! Türkiye'nin dev savunma şirketi Prens Selman'ı havalara uçuracak! Suudileri Basra Körfezi'nin kralı yapmaya gidiyor İslahiye’de hüzün yerini huzura bıraktı! 5 bin 397 aile sıcak yuvasına kavuştu, ilçede konut teslimatı yüzde 97'ye ulaştı İçi çiğ kalmasın, dışı parçalanmasın istiyorsanız bunu uygulayın! Müthiş tarif burada... Yeni yıl sevinci kursaklarda kaldı: Otomobil devi 700 bin TL zam yaptı!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor

Embraer, Singapur Havacılık Fuarı’nda yaptığı duyuruyla C-390 Millennium askerî nakliye uçağının Orta Asya’daki ilk müşterisinin Özbekistan Cumhuriyeti olduğunu resmen doğruladı. Rus yapımı Il-76 ve An-26 tipi uçakların yerini alması beklenen bu modern platform, Özbekistan’a stratejik lojistik operasyonlarda ve afet müdahalelerinde benzersiz bir hız ve kapasite kazandıracak. 26 tona kadar yük taşıyabilen ve NATO standartlarıyla uyumlu olan C-390’ın bu tercihi, bölgedeki savunma dengelerinde Batılı sistemlerin ağırlığının arttığını gösteriyor.

#1
Foto - Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor

Bu gelişmeyle birlikte Özbekistan Hava Kuvvetleri, C-390 Millennium’u envanterine katıyor. Uçağın tedarik edilmesi, ülkenin hava nakliye kabiliyetlerinde modernizasyon sürecini başlatırken, Embraer C-390’ın Orta Asya pazarına girişini de ifade ediyor.

#2
Foto - Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor

Embraer’e göre C-390, ağırlıklı olarak nakliye ve insani görevlerde kullanılacak. Uçak; ülke genelinde ve sınır ötesinde lojistik faaliyetler, afet müdahalesi ve acil yardım operasyonlarında görev yapacak. Embraer Defense & Security Başkanı ve CEO’su Bosco da Costa Junior, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Özbekistan Hava Kuvvetleri’nin nakliye kabiliyetlerini modernize etmesiyle birlikte Özbekistan Cumhuriyeti’ni C-390 kullanıcıları grubuna resmen kabul ediyoruz. Orta Asya’nın önde gelen bu hava kuvvetinin tercihi bizim için bir onurdur ve uçağın kusursuz şekilde işletilmesini sağlamak için kendileriyle yakın iş birliği içinde çalışacağız.”

#3
Foto - Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor

Özbekistan Hava Kuvvetleri envanterinde CASA C-295, Antonov An-26 ve Ilyushin Il-76 tipi askerî nakliye uçakları bulunuyor. Bu platformlar hava nakliye görevlerini sürdürürken, C-390’ın envantere katılmasıyla taşıma kapasitesi, hız ve operasyonel esnekliğin artması bekleniyor. Embraer, C-390’ın NATO ile birlikte çalışabilirlik ve Çevik Muharebe Konuşlanması (Agile Combat Employment – ACE) konseptlerine uygun olduğunu belirtti. Özbekistan’ın NATO üyesi olmadığı vurgulandı. Özbekistan, Brezilya, Portekiz, Macaristan, Hollanda, Avusturya, Çekya, İsveç, Slovakya, Litvanya ve Kore Cumhuriyeti’nin ardından C-390 kullanıcıları arasına katılmış oldu.

#4
Foto - Rus uçaklarına elveda, C-390’a merhaba! Gökyüzünde yeni bir dönem başlıyor

Brezilya Hava Kuvvetleri’nde 2019 yılında hizmete giren, ardından 2023 yılında Portekiz ve 2024’te Macaristan tarafından tedarik edilen C-390 Millennium, yüzde 93 görev yetenek oranı ve yüzde 99’un üzerinde görev tamamlama oranı gösterdi. C-390, 26 tona kadar yük taşıyabiliyor, 470 knot hızla uçabiliyor ve sıkıştırılmış toprak veya çakıl gibi geçici ya da stabilize edilmemiş pistlerden operasyon yapabiliyor. Uçak; asker ve kargo taşımacılığı, tıbbi tahliye, yangın söndürme, arama ve kurtarma ile insani yardım operasyonları gibi çok çeşitli görevleri yerine getirebiliyor. KC-390 konfigürasyonunda ise hem tanker hem de alıcı olarak havadan yakıt ikmali yapabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı
Gündem

En son canlı yayında cin çıkarıyordu! Görenler tanıyamadı

Canlı yayında “Donat donat donat” diye bağırarak cin çıkarma seansıyla tanınan Pelin Hürman’ı Hakan Ural'ın programında görenler tanıyamadı...
Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi
Gündem

Sen misin Cumhurbaşkanına teşekkür eden! CHP Saran'ı anında sildi

Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının hemen ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın X hesabından Fen..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!
Gündem

Helal olsun Belçika’ya! işgalciye geçit yok: Katliam silahlarına hava sahası kapatıldı!

Gazze'de bebek katliamlarını sürdüren terör şebekesine bir darbe de Avrupa'dan geldi. Belçika, işgalci rejime ölüm kusan silah ve askeri teç..
İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!
Dünya

İsrailli adam DNA testinde Türk çıkan eşini öldürdü!

İsrail’in sahil kenti Netanya’da, bir süredir devam eden aile içi gerginlik, genetik bir test sonucunun ardından cinayetle noktalandı. Eşini..
Daha fazla kaçamadı! Firari yakalandı
Gündem

Daha fazla kaçamadı! Firari yakalandı

Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23