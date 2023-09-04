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Dünya
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Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

2023-09-04 09:28:05
Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı.

#1
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor? Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.

#2
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.

#3
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte bu şekilde...

#4
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte bu şekilde...

#5
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte bu şekilde...

#6
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte bu şekilde...

#7
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte bu şekilde...

#8
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.

#9
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.

#10
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Limona tüm bu işlemleri yaptıktan sonra mühendis kabloları yavaşla kağıt parçasına yaklaştırıyor.

#11
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İlk etapta hiçbir şey olmuyor ama...

#12
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

Bir süre kabloyu kağıdın üzerinde tuttuğunda olanlar oluyor.

#13
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte o inanılmaz görüntüler...

#14
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte o inanılmaz görüntüler...

#15
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte o inanılmaz görüntüler...

#16
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte o inanılmaz görüntüler...

#17
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte o inanılmaz görüntüler...

#18
Foto - Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı

İşte o inanılmaz görüntüler... (Yeni Asır)

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