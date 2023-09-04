2023-09-04 09:28:05 Rus mühendisin limonla yaptıkları ağızları açık bıraktı
Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı.
Rus mühendis, çarşıdan aldığı limonla akıllara gelmeyecek bir şey yaptı.
Rus mühendis önce limonu masaya koyuyor ve kimsenin aklına gelmeyecek 'şey'i bakın nasıl yapıyor? Önce limonu iki eliyle biraz eziyor.
Ardından bu demir parçalarını bir bir limona geçirmeye başlıyor.
İşte bu şekilde...
İşte bu şekilde...
İşte bu şekilde...
İşte bu şekilde...
İşte bu şekilde...
Şimdi de bunları tel ile birbirlerine bağlıyor.
Daha sonra iki farklı kabloyu limona bağlıyor.
Limona tüm bu işlemleri yaptıktan sonra mühendis kabloları yavaşla kağıt parçasına yaklaştırıyor.
İlk etapta hiçbir şey olmuyor ama...
Bir süre kabloyu kağıdın üzerinde tuttuğunda olanlar oluyor.
İşte o inanılmaz görüntüler...
İşte o inanılmaz görüntüler...
İşte o inanılmaz görüntüler...
İşte o inanılmaz görüntüler...
İşte o inanılmaz görüntüler...
İşte o inanılmaz görüntüler... (Yeni Asır)
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