Rus kız bütün Avrupa'da çare aradı! Sadece Türkiye'de yüzü güldü

Aynı zamanda omurga eğriliği olarak bilinen skolyozda ameliyat kararını belirleyen faktörlerden birinin ileri derecede eğrilik olduğunu dile getiren Opr. Dr. Uysal, “Omurga eğriliğinin 40 derece ve üzeri olduğu hastalara, ameliyat dışı tedavilerin yeterli olmaması durumunu ve şiddetli ağrıların olup olmadığını da değerlendirerek cerrahi tedavi önermekteyiz. Robotik omurga cerrahisinde kullandığımız yeni nesil MAZOR robotu ile ameliyat öncesi veya ameliyat sırasında, her hastanın omurga yapısına özel olarak planlama yapabilmekteyiz. Buradaki hedefimiz omurlara vida ve rod adını verdiğimiz metal çubuklardan oluşan implantlar yerleştirerek eğriliğin düzeltilmesi ile düzeltilen bölgedeki omurların birbiriyle kaynaşmasını sağlamaktır. Robotik omurga cerrahisinin buradaki inanılmaz etkisi, implantların yerleştirileceği noktaları son derece hassas ve detaylı hesaplamalarla gerçekleştirerek en iyi açının sağlanması ve minimum hata ile ameliyatın tamamlanmasıdır. Ameliyat sırasında yapılan işlemleri eş zamanlı ve en önemlisi 3 boyutlu olarak takip edebiliyor olmamız ise robotik omurga cerrahisinin bizlere sağladığı bir diğer avantajdır” şeklinde ifade etti.