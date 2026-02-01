Rus jetleri resmen teslim alındı! Göklerin yeni prensi Su-30SM2’ler sessiz sedasız göreve başladı

Teslimatla ilgili olarak Belyaev, “Hava kuvvetleri mensuplarının birincil görevi ülkemizin hava sahasını korumaktır. Onlar ilk savunma hattıdır. Yeni uçakların gelişi pilotlar için her zaman bir kutlama vesilesidir. Fabrikadan yeni çıkmış bir savaş uçağını uçurmak bir onur ve zevktir ancak aynı zamanda önemli bir sorumluluk da taşır. Havacılık personelinin bu tür uçaklara bakım yaparken hissettiği sorumluluk duygusu ise son derece yoğundur. Halkımızı, ülkemizi hayal kırıklığına uğratmaya hakkımız yok. Bu nedenle, sevgili vatanımızın barış ve refah içinde kalmasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.