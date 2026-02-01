Rus jetleri resmen teslim alındı! Göklerin yeni prensi Su-30SM2’ler sessiz sedasız göreve başladı
Belarus, Rusya ile yürüttüğü askeri iş birliği kapsamında 2026 yılının ilk parti Su-30SM2 savaş uçaklarını envanterine katarak hava gücünü tahkim etti. NATO üyesi Polonya ve Baltık ülkeleriyle komşu olan Belarus, bu stratejik teslimatla bölgedeki hava sahası savunmasını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Rusya ile kurulan ortak hava savunma sisteminin bir parçası olan bu yeni jetler, Doğu Avrupa’daki askeri dengeleri bir kez daha gündeme taşıdı.