  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin kuyusunu kazan BAE'ye dost ülkeden şok tokat! Anlaşma feshedildi Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı Süleymancılar cemaatini karıştıran olayla ilgili karar verildi Avlamanın cezası 650 bin TL! Çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi Şehir ayağa kalktı! Sabancı Holding dev projeyi iptal etti Doktor tavsiyesi ile başladı! Otizmli oğulları için aldıkları kuzu hayatlarını değiştirdi Yunanistan 'biz yapacak durumda değiliz' dedi: Türkiye topa girdi Valiliklerden peş peşe son dakika kararları: İşte okulların tatil edildiği iller Megakentte kış manzarası! Burası Karadeniz değil İstanbul Alparslan Kuytul'dan skandal sözler: Türkiye korktuğu için el altından yardım ediyor
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Fransa, Yunanistan ve ABD'nin arkasına sığınarak Türkiye'ye kafa tutmaya kalkan Rumların yeni insansız hava aracı ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Defenceturk'te yer alan habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ulusal Muhafızları, Swarmly şirketi tarafından yerli olarak geliştirilen Poseidon H10 İHA’ları teslim aldı. Düzenlenen tören kapsamında 2 adet Poseidon H10 İHA ve komuta-kontrol sisteminin teslim edildiği aktarıldı. Cyprus Mail tarafından yapılan habere göre GKRY Ulusal Muhafız Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou, bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ve GKRY’nin uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojik olarak gelişmiş savunma sistemleri üretebileceğini söyledi. Şirket yönetimine ve çalışanlarına içten teşekkürlerini ileten Theodorou, bu teslimatın “ulusal güvenliğe önemli bir yatırım ve yerli savunma sistemleri üretiminin mümkün olduğunun kanıtı” olduğunu belirtti.

#2
Foto - Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Komutan, Poseidon İHA’nın “Ukrayna cephesinde gerçek koşullarda zaten kullanıldığını ve modern, yüksek yoğunluklu operasyonel ortamın gereksinimlerini karşıladığını” söyledi. Yeni sistemlerin rolüne değinen Theodorou, “Modern operasyonel gerçeklikte, topçunun gücü yalnızca kalibre veya menzil ile değil, hızlı ve doğru hedefleme yeteneği ve gerçek zamanlı bilgilere erişim ile belirlenir.” ifadelerini kullandı. Komutan Poseidon’u topçu birliğine entegre etmenin tam da bu yeteneği geliştirdiğini de belirtti.

#3
Foto - Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Topçu birlikleri komutanı Albay Costas Pavlides ise etkinliğin “sadece resmi bir tören değil, Ulusal Muhafızların ve özellikle Topçu birliklerinin katkısını, anısını, saygısını, misyonunu ve çalışmalarını yansıtan önemli bir sembolik eylem” olduğunu söyledi.

#4
Foto - Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Poseidon H10, dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) bir insansız hava aracıdır. Gündüz ve gece görev yapabilen sistem, 4 saate kadar havada kalış süresi ve 180–215 km’ye varan operasyonel menzil sunmaktadır. Defence Redefined tarafından yapılan habere göre yaklaşık 10 dakika içinde konuşlandırılabilen Poseidon H10, görev ihtiyacına göre gelişmiş elektro-optik ve elektronik harp sistemleriyle donatılabilmektedir.

#5
Foto - Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Teknik Özellikler: Azami kalkış ağırlığı: 25 kg Faydalı yük: 3 kg Operasyonel irtifa: 5 km Havada kalış süresi: 4 saat Azami seyir hızı: 75 km/sa Operasyonel menzil: 180 km

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?
Gündem

Vefat eden karısının telefonunu inceleyen adam şoke oldu: Öldüğüne mi üzüleyim öğrendiklerime mi?

Sosyal medyada bir kişi, vefat eden eşini toprağa verdikten sonra incelediği telefonundaki mesajları ve yazışmaları görünce şoke oldu. Başın..
Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf
Ekonomi

Köfteci Yusuf sektör değiştiriyor! O artık elektrikçi Yusuf

Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf, geçen yıl başladığı enerji sektöründe aldığı verimin ardından yatı..
İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!
Gündem

İslam'a hakaret eden Kemalist Feyza Altun'un İranlı Bir Rafizi olduğu ortaya çıktı!

Türkiye üzerindeki kirli planların algı ayağını yürüten isimler bir bir ifşa oluyor. Kendisini "Kemalist" ve "Cumhuriyet kadını" maskesiyle ..
İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!
Ekonomi

İslam Memiş’ten altın piyasasını sarsan iddia!

Gram altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları 1000 TL geriler mi? İslam Memiş’in “altın pahalıya alınıyor” çıkışı sonrası gözler altın pi..
İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?
Gündem

İsrail gafil İranlıları maymuna çevirdi! Aynı tehlike Türkiye’de yok mu?

İran sokaklarında kaydedilen ve sosyal medyada infiale neden olan görüntülerde, ellerinde İsrail bayraklarıyla dans eden bir grup, görenlere..
"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"
Dünya

"Amerikan Barışı" bitti! "Kendi ordumuzu kuralım"

"Pax Americana (Amerikan barışı) dönemi sona erdi" diyen Avrupa Birliği Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, dikk..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23