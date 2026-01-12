Rumların düşmana korku vermeyen İHA'sı ortaya çıktı

Defenceturk'te yer alan habere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Ulusal Muhafızları, Swarmly şirketi tarafından yerli olarak geliştirilen Poseidon H10 İHA’ları teslim aldı. Düzenlenen tören kapsamında 2 adet Poseidon H10 İHA ve komuta-kontrol sisteminin teslim edildiği aktarıldı. Cyprus Mail tarafından yapılan habere göre GKRY Ulusal Muhafız Komutanı Korgeneral Emmanuel Theodorou, bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu ve GKRY’nin uluslararası alanda rekabet edebilecek teknolojik olarak gelişmiş savunma sistemleri üretebileceğini söyledi. Şirket yönetimine ve çalışanlarına içten teşekkürlerini ileten Theodorou, bu teslimatın “ulusal güvenliğe önemli bir yatırım ve yerli savunma sistemleri üretiminin mümkün olduğunun kanıtı” olduğunu belirtti.