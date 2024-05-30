Rönesans tablosu değil Macar fiği

Tarla vatandaşların fotoğraf karelerini süslüyor Tarlanın çok güzel bir manzaraya sahne olduğunu belirten Mehmet Çavuşoğlu, “Köyümüzün girişindeki bir tarla. Mevsim sonu yağmurlarından sonra burası harika çiçek açtı. Vatandaşlar buradan geçerken bunları başka çiçekler sanıyor. Bu çiçekler doğanın kendi çiçekleri. Görüntüsü çok güzel. Ekme değil kendiliğinden olmuş, belli” dedi.