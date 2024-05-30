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7
Rönesans tablosu değil Macar fiği

2024-05-30 10:52:00
Rönesans tablosu değil Macar fiği

Bolu'da ekilen Macar fiği tarlayı adeta Rönesans tablosuna çevirdi.

#1
Foto - Rönesans tablosu değil Macar fiği

Bolu’da ekim ayında, hayvanların beslenmesi için ekilen macar fiği, tarlayı adeta tabloya dönüştürdü. Yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz manzara ortaya çıkardı.

#2
Foto - Rönesans tablosu değil Macar fiği

Mudurnu ilçesinde Sarıyar köyü yolunda Ekim ayında bir üretici tarlasına macar fiği ekti. Macar fiği ekilen tarlada mayıs ayında yağan yağmurların ardından ilginç görüntüler ortaya çıktı.

#3
Foto - Rönesans tablosu değil Macar fiği

Yeşil tarlaların arasında açan mor çiçekler, eşsiz görüntüler sundu.

#4
Foto - Rönesans tablosu değil Macar fiği

Tarla vatandaşların fotoğraf karelerini süslüyor Tarlanın çok güzel bir manzaraya sahne olduğunu belirten Mehmet Çavuşoğlu, “Köyümüzün girişindeki bir tarla. Mevsim sonu yağmurlarından sonra burası harika çiçek açtı. Vatandaşlar buradan geçerken bunları başka çiçekler sanıyor. Bu çiçekler doğanın kendi çiçekleri. Görüntüsü çok güzel. Ekme değil kendiliğinden olmuş, belli” dedi.

#5
Foto - Rönesans tablosu değil Macar fiği

Çiftçilik yapan üreticilerin tercih ettiği, besin ve protein değeri yüksek olan macar fiği, hayvan yemi olarak kullanılıyor.

#6
Foto - Rönesans tablosu değil Macar fiği

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