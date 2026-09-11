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CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Bir yandan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine yakınan bir yandan da CHP’den istifa etmeyen Mansur Yavaş’a Anıtkabir ziyareti nedeniyle CHP’den tepki geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, “Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığıdır” dedi. Hatırlanacağı gibi, Mansur Yavaş, Başkan Erdoğan ile yapılan görüşmeden önce hem Kılıçdaroğlu’na hem de Özel’e bilgi verdiğini açıklamıştı.

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Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Bugün, Atatürk’ün posterinin yakasındaki altı oka falçata attıracak kadar, parti binalarımızı tahrip ettirecek kadar kinle dolu, gözü dönmüş bir siyasi hareketin medyadaki sözcülüğüne soyunan ve adı Cumhuriyetle, CHP ile özdeşleşmiş, Cumhuriyet Gazetesinin yazarı, partimizin zindandan kurtarıp milletvekili yaptığı Mustafa Balbay, CHP’nin kapatılmasını dillendirdi" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

#2
Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

" Tam da Türkiye’nin de içinde bulunduğu bu coğrafyada yeni bir hikaye yazıldığı olağanüstü bir dönemde CHP'yi sırtlarından atılacak bir bagaj, tasfiye edilecek bir yük gibi görenlerin, 103 yıllık partimizi kendilerine siper yapmaya cüret edenlerin televizyonlarda savunuculuğuna soyunan sesin, 'Hiç dilemiyorum ama' diyerek CHP’nin kapatılmasını dillendirmesi, hiç de masum bir girişim olarak görülemez"

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Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Öztrak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımın sorulması üzerine, "Partimizin 103'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığıdır. CHP tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan parti değildir. Bunun dışında Sayın Yavaş'ın açıklamasının takdirini milletimize bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

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Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin soru üzerine Öztrak, "Uzunca bir süredir özellikle 2023 yılının sonundan itibaren daha doğrusu partide yönetim el değiştirdikten sonra çok ilginç gelişmeleri yaşadık. Partimiz mahkeme kapılarına düştü. Parti yönetimimiz batıl sayıldı. Yönetim partiyi mahkeme avlusunda bıraktı, ondan sonra bu yönetimi kucağında bulanları 'butlancı' olarak tanımladı. Arkasından belediye başkanlarımız ya tutuklandı ya transfer edildi. Sonrasında da parti bölünme noktasına geldi" dedi.

#5
Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Öztrak, " Bu tabii iyi bir yönetim değil, bunu bir kenara bırakıyorum ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum; 'milli irade' diye bir şey var. Millet bizim partimize belediyeyi teslim etmiş. Dolayısıyla iktidarda bulunan partinin elindeki yargı gücünü kullanarak bizim belediyelerimizi partisine geçirmeye çalışması açıkçası kabul edilemez ve bir şeyi de ortaya koyar; iktidar partisinin milli iradeye saygısı yok" diye konuştu.

#6
Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Öztrak, Mansur Yavaş'ın AK Parti veya Yeni Parti'ye transfer olabileceğine dönük soruya dair, "Ben Mansur Yavaş'ın ne yapacağına dönük bir şey söyleme durumunda değilim. Ancak kendi görüşlerimi ve partimizin duruşunu açıkladım. Transfer ile ilgili Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklama dışında bir duyumumuz yok. Dolayısıyla o açıklamaya saygı göstermek durumundayız; ama az önce söylediğim gibi o açıklamanın takdirini de milletimize bırakırız" değerlendirmesinde bulundu.

#7
Foto - CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ile görüşüp görüşmediğine dair soruyu yanıtlayan Öztrak, "Şu anda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız CHP'li Mansur Yavaş'tır. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorulara açıkçası bir anlam veremedim. Neden görüşme olmasın? Siyasette kırgınlık, küskünlük olmaz" ifadelerini kullandı.

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