CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’
Bir yandan Özgür Özel’in Yeni Parti’sine yakınan bir yandan da CHP’den istifa etmeyen Mansur Yavaş’a Anıtkabir ziyareti nedeniyle CHP’den tepki geldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, “Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır, gerçekten de büyük bir hayal kırıklığıdır” dedi. Hatırlanacağı gibi, Mansur Yavaş, Başkan Erdoğan ile yapılan görüşmeden önce hem Kılıçdaroğlu’na hem de Özel’e bilgi verdiğini açıklamıştı.