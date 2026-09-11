CHP’den ‘7 Kocalı Hürmüz’ Mansur’a tepki! ‘Büyük hayal kırıklığı yaşadık’

Öztrak, " Bu tabii iyi bir yönetim değil, bunu bir kenara bırakıyorum ama şunu açıkça ifade etmek istiyorum; 'milli irade' diye bir şey var. Millet bizim partimize belediyeyi teslim etmiş. Dolayısıyla iktidarda bulunan partinin elindeki yargı gücünü kullanarak bizim belediyelerimizi partisine geçirmeye çalışması açıkçası kabul edilemez ve bir şeyi de ortaya koyar; iktidar partisinin milli iradeye saygısı yok" diye konuştu.