Roma betonu nasıl oluyor da günümüzdeki betonlardan daha güçlü olabiliyor? İşte sırrı!

Antik Roma'nın bazı beton liman yapılarının, 2.000 yıl boyunca deniz dalgalarına dayanabildiğini biliyor muydunuz? Modern betonlarımız ise sadece birkaç on yılda erozyona uğruyor. Antik Roma'da kullanılan betonun sırrı, bilim insanlarının yıllardır çözmeye çalıştığı bir gizem. Peki teknolojide ve mühendislikte daha ileride olmamıza rağmen nasıl hâlâ Roma’ya yetişemedik? Modern betonlar, genellikle portland çimentosu ile yapılır. Bu çimento; silika kum, kireçtaşı, kil, tebeşir ve diğer bileşenlerin yüksek sıcaklıklarda eritilmesiyle elde edilir.