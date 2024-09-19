ROKETSAN'ın lazer silahı bakın nasıl koruyacak! Savunma Sanayii'nde çığır açacak

- "ALKA, Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olacak" Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, ALKA'nın konvansiyonel silahlarla engellenemeyen FPV dronlarını etkisiz hale getirilebilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İkinci, ALKA ile kritik askeri tesis ve devlet kurumlarının dron tehditlerinden tam olarak korunmasının sağlanabileceğine dikkati çekerek şunları ifade etti: "Üzerinde bulunan tespit radarı ile birçok hedefi aynı anda takip edebilen ve hızla etkisiz hale getirebilen ALKA, sürü dron saldırılarına karşı savunma yapabilmesiyle öne çıkıyor. Türkiye'nin katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Projesi'nin de bir parçası olan ALKA'nın seri üretim çalışmalarına devam ediyoruz. TSK envanterine kazandırdığımız ALKA'nın dost ve müttefik ülkelere ihracatına dair de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."