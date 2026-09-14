Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: “Demir Pençe” sınırları titretecek
Türk savunma sanayii, insansız hava araçları teknolojisinde ezber bozacak yepyeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ses hızının çok üzerinde seyreden gelişmiş balistik füzelerin SİHA platformlarına entegre edileceğini duyurdu. "Demir Pençe" adı verilen bu stratejik proje ile insansız hava araçlarının vuruş gücü ve operasyonel esnekliği benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarılacak.