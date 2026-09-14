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Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: "Demir Pençe" sınırları titretecek

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Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: “Demir Pençe” sınırları titretecek

Türk savunma sanayii, insansız hava araçları teknolojisinde ezber bozacak yepyeni bir çığır açmaya hazırlanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, ses hızının çok üzerinde seyreden gelişmiş balistik füzelerin SİHA platformlarına entegre edileceğini duyurdu. "Demir Pençe" adı verilen bu stratejik proje ile insansız hava araçlarının vuruş gücü ve operasyonel esnekliği benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarılacak.

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Foto - Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: "Demir Pençe" sınırları titretecek

Türk savunma sanayii, insansız hava araçları teknolojisinde ezber bozacak yeni bir çığır açmaya hazırlanıyor.

#2
Foto - Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: "Demir Pençe" sınırları titretecek

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci tarafından yapılan açıklamada, ses hızının çok üzerinde seyreden gelişmiş balistik füzelerin SİHA platformlarına entegre edileceği duyuruldu.

#3
Foto - Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: "Demir Pençe" sınırları titretecek

"Demir Pençe" adı verilen bu stratejik proje ile insansız hava araçlarının vuruş gücü ve operasyonel esnekliği benzeri görülmemiş bir seviyeye çıkarılacak. Sınır ötesi operasyonlarda güvenlik güçlerine olağanüstü bir üstünlük sağlaması beklenen bu entegrasyon, askeri literatürde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Foto - Roketsan’dan herkesi ters köşe yapan silah hamlesi: "Demir Pençe" sınırları titretecek

Geliştirilen bu yenilikçi sistem, Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki öncü rolünü uluslararası alanda bir kez daha tescilledi. Gerçekleştirilen bu hamle, Türk mühendisliğinin sınırları zorlayan vizyonunun en somut göstergelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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