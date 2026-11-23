Roketsan’dan gövde gösterisi: 500 kilometre üzeri menzilli İHA-300’le düşmanı tir tir titrettik
ROKETSAN, insansız hava araçlarından ateşlenebilen ve 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip İHA-300 Süpersonik Balistik Füzesi'nin atış testi görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. İHA platformundan bırakılan füzenin yüksek irtifaya tırmandığı ve süpersonik hızla hedefine yöneldiği testin, düşman hava savunma menziline girmeden stratejik hedefleri vurma kabiliyeti sunduğu belirtildi. KKS ve ANS destekli güdüm sistemine sahip füzenin Akıncı ve Aksungur gibi platformlara entegre edilebildiği ve caydırıcılığı artırdığı kaydedildi.