Kasım 2026 seçim anketi yayınlandı! Partilerin oy oranlarında dikkat çeken değişim
AREA Araştırma'nın 16-20 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 25 kişiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte partilerin son oy oranları...
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AREA Araştırma'nın 16-20 Kasım tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 25 kişiyle yaptığı anketin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. İşte partilerin son oy oranları...
AREA Araştırma, Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin Kasım 2026 araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 16-20 Kasım tarihleri arasında 26 il ve 87 ilçede, 18 yaş üzeri 2 bin 25 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada seçmenlerin siyasi parti tercihleri ele alındı. Araştırmanın sonuçları, siyasi partilerin oy oranlarında da dikkat çekici bir tablo çizdi.
Araştırmada katılımcılara, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Kararsızlar ve hiçbir partiye oy vermeyeceğini belirtenler dışarıda bırakılarak hesaplanan geçerli oy dağılımında AK Parti yüzde 30,4 ile ilk sırada yer aldı. Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti'nin oy oranı yüzde 23,2 olarak ölçüldü. Partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
AK Parti - yüzde 30.4
Yeni Parti - yüzde 23.2
DEM Parti - yüzde 8.5
MHP - yüzde 8.3
CHP - yüzde 7.5
İYİ Parti - yüzde 6.5
Anahtar Parti - yüzde 5.4
Saadet Partisi - yüzde 3.6
TİP - yüzde 2.7
Yeniden Refah Partisi - yüzde 1.8
Diğer - yüzde 2.1 Toplam seçmen üzerinden yapılan hesaplamada ise kararsız ve hiçbir partiye oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 20 oldu.
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